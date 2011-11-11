T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gevaş'ta askeri araç devrildi: 29 asker yaralı  VAN (A.A)

11 Kasım 2011 23:11

-Gevaş'ta askeri araç devrildi: 29 asker yaralı  VAN (A.A) - 11.11.2011 - Van'ın Gevaş ilçesinde, askerleri taşıyan aracın devrilmesi sonucu 29 asker yaralandı.  Kaymakam Yusuf Güni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elazığ'dan Van'a asker taşıyan otobüsün, Gevaş ilçesi yakınlarındaki Kuzgunkıran mevkisinde, aşırı yağıştan dolayı şarampole yuvarlandığını söyledi.   Güni, kazada 29 askerin yaralandığını, durumu ağır olan 13 kişinin askeri helikopterle Diyarbakır'a gönderildiğini, diğer yaralıların Gevaş ile Bitlis'in Tatvan ilçesindeki hastanelerde tadavi altına alındığını belirtti. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24