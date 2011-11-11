-Gevaş'ta askeri araç devrildi: 29 asker yaralı VAN (A.A) - 11.11.2011 - Van'ın Gevaş ilçesinde, askerleri taşıyan aracın devrilmesi sonucu 29 asker yaralandı. Kaymakam Yusuf Güni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elazığ'dan Van'a asker taşıyan otobüsün, Gevaş ilçesi yakınlarındaki Kuzgunkıran mevkisinde, aşırı yağıştan dolayı şarampole yuvarlandığını söyledi. Güni, kazada 29 askerin yaralandığını, durumu ağır olan 13 kişinin askeri helikopterle Diyarbakır'a gönderildiğini, diğer yaralıların Gevaş ile Bitlis'in Tatvan ilçesindeki hastanelerde tadavi altına alındığını belirtti.