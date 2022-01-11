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Ekonomi

Getir'den yeni yatırım turu; hedef 12 milyar dolar

Şirket hedeflenen söz konusu değerlemeye ulaşması halinde Trendyol'un ardından ikinci en büyük Türk start-up olacak

11 Ocak 2022 15:18

Getir, yeni finansman turunu çıktı. Şirketin 12 milyar dolarlık değerlemeye ulaşmayı hedeflediği belirtildi.

Konuya yakın bir kaynağın Bloomberg'e verdiği bilgiye göre 7,7 milyar dolar değerlemeye ulaşan şirketin, yurt dışı yatırımlarını finanse etmek için 1 milyar doların üzerinde yatırım çekmeyi planladığı ifade edildi.

Haberde Getir'in hedeflenen söz konusu değerlemeye ulaşması halinde Trendyol'u geride bırakarak, ikinci en büyük Türk start-up olacağı aktartıldı. Trendyol geçtiğimiz yıl 16,5 milyar dolar değerlemeye ulaşmıştı.

 

 

Getirdeğerlemebloomberg12 milyar dolar
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