Getafe, spor yorumcusuna emanet



İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Getafe'nin başına, eski Real Madrid oyuncusu Michel getirildi. Getafe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, dün işine son verilen teknik direktör Victor Munoz'un yerine, sezon sonuna kadar, eski İspanya Milli Futbol Takımı ve Real Madrid oyuncusu Michel ile anlaşıldı.



Getafe Kulübü Başkanı Angel Torres, Michel'i basına tanıtırken yaptığı açıklamada, önlerinde sadece 5 maç olduğunu ve takımın, Michel'in deneyimiyle bu maçların üstesinden geleceğini belirtti. ''Michel takımı tanıyor, birkaç antrenmana katıldı, kulübün de bir üyesi'' diyen Torres, her şey yolunda giderse, Michel'i uzun vadeli düşündüklerini ifade etti.



Getafe'deki ilk sınavını, Pazar günü Real Mallorca karşısında verecek olan Michel de ligde kalsalar da küme düşseler de kendisinin bunda fazla bir sorumluluğu olmayacağını hatırlattı.



İspanya Milli Takımı formasını 66 kez giyen, teknik direktörlük kariyerinde sadece ikinci lig takımlarından Rayo Vallecano ve Real Madrid Castilla bulunan 46 yaşındaki Michel, İspanya televizyonlarında da spor yorumculuğu yapıyor. La Liga'da son olarak evinde oynadığı maçta Villarreal'e 2-1 yenilen Getafe, 34 puanla düşme hattının bir önünde 17. sırada bulunuyor.



