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Gestaş, tatilin 9 gününde 155 bin araç taşıdı

Burak GEZEN / ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Feribot İskelelerinde 10 günlük tatilin son günü çok uzun araç kuyrukları oluşmadı

04 Eylül 2017 22:06

Burak GEZEN / ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Feribot İskelelerinde 10 günlük tatilin son günü çok uzun araç kuyrukları oluşmadı. Dönüş yolculuğunu son güne bırakan tatilciler, boğazı daha rahat geçti. Gestaş firması, tatilin 9 günlük bölümünde boğaz ve adalar hatlarında 5 bin 355 sefer yapılarak 155 bin araç taşıdı.
Kurban Bayramı\'nın ikinci gününde dönüşe geçen tatilciler, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir, Lapseki-Gelibolu ve Çardak-Gelibolu hatlarında 1 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluşturmuştu. Ancak Çanakkale Boğazı\'nı geçişte en yoğun gün dün yaşandı. Aynı hatlarda tatilcilerin feribot kuyruğu 2.5 kilometreyi buldu. Feribota sıra gelme süresi de 2 saatti geçti. Bu yoğunluğa son gün trafiğin yoğun olacağını düşünüp, bir gün önce evlerine giderek mesai öncesinde dinlenme fırsatı bulmak isteyenler neden oldu. Birçok tatilci, Çanakkale\'deki uzun araç kuyruklarına takılınca dün dönüş yoluna çıktığı için pişmanlık yaşadı. Kurban Bayramı ile birlikte 10 günlük tatilin son gününde ise Çanakkale, Lapseki ve Çardak feribot iskelelerinde beklenen olmadı. Herkes son gün daha yoğun olacağını düşünürken, bu feribot iskeleleri günü düne göre çok daha sakin geçirdi. Çanakkale, Lapseki ve Çardak iskelelerinde araç kuyruğu gün boyunca 500 metre civarında seyretti. Bu hatlarda saatsiz olarak sefer yapan feribotlar nedeniyle trafik yavaş da olsa akıcıydı. Tatilciler feribot sırasının kendilerine gelmesi için ortalama yarım saat gibi bir süre bekledi.
Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. yetkilileri ise, bugüne ait rakamlar hariç 9 günlük tatilde Çanakkale Boğaz Hattı ile Adalar hatlarında toplam 5 bin 355 sefer yapılarak, 155 bin araç taşındığını bildirdi. Tatilin son günündeki sayılar eklendiğinde bu rakam daha da yükselecek.

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