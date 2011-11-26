Gerze'de on binler termik santrali protesto etti

T24 - Sinop’un Gerze ilçesinde yaklaşık on bin kişinin katıldığı mitingde Anadolu Grubu’nun Sinop, Gerze’de kurmak istediği kömürlü termik santral protesto edildi. Mitinge Türkiye’nin farklı il ve ilçelerinden yaklaşık on bin kişi katıldı. Yeşil Gerze Platformu (YEGEP) tarafından düzenlenen mitinge Yeşiller Partisi, Ekoloji Kolektifi, Greenpeace gibi gruplar da katılım gösterdi. ‘Gerze kömür istemiyor’, ‘Gerze halkı yalnız değildir’ gibi sloganların atıldığı miting barışçıl bir şekilde sona erdi.





Mitinge katılan Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanyası Sorumlusu Pınar Aksoğan, “Bugün Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişi Anadolu Grubu'nun kömürlü termik santral yatırımına karşı tepkisini Gerze’de tekrar haykırıyor. Özilhan, binlerce farklı sesin bu tepkisine rağmen kirli kömür planlarından vazgeçmiyor. Bu santralin sebep olacağı kirlilik çevre, sağlık, ekonomi, iklim ve geçim kaynaklarını geri dönüşü olmayacak şekilde etkileyecek. Yeşil Gerze için çok geç olmadan Özilhan’ı binlerce kişinin sesini dinlemeye ve bu yatırımdan vazgeçmeye çağırıyoruz. Çağ dışı kalmış kömür yatırımları yerine modern ve temiz rüzgar yatırımları ile enerji devriminde bir adım atmaya davet ediyoruz” dedi.

Gerze halkı üç yıldır mücadele ediyor



Anadolu Grubu’nun kurmak istediği termik santrale karşı Gerze halkı yaklaşık üç yıldır mücadele veriyor. Son üç aydır bu mücadele, santral alanında kurulan çadırlarda aktif bir direniş olarak devam ediyor. 5 Eylül’de polisin gaz bombası ve coplarla yaptığı müdahalede 25 köylü yaralandı. Köylüler, Tuncay Özilhan termik santral planlarından vazgeçene kadar direnişe devam edecekler.

Greenpeace’in kampanyasına 37 bin kişi katıldı



Greenpeace’in Gerze’de kurulması planlanan kömürlü termik santrale karşı www.bukapaginaltinda.org web sitesi üzerinden başlattığı kampanyaya bugüne dek 37 binin üzerinde kişi imzaları ile destek oldu. Kampanyada, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’ın, Grup bünyesindeki Efes Pilsen markasını enerji verimliliği hedefleri ve güneş yatırımları ile yeşile boyamaya çalışırken, diğer taraftan Gerze’de kömürlü bir termik santral kurmak istemesi arasındaki çelişkiye dikkat çekiliyor.

Kömür hakkında gerçekler



- Kömürlü termik santraller dünyadaki karbondioksit salımlarının %41’inden sorumlu. Kömür iklim değişikliğine neden olan en tehlikeli yakıt.



- Kömürden çıkan duman, asit yağmurlarına sebep olur. Düşen asitli yağmurlar ekosistemlere zarar verir.



- Kömür santralleri cıva kirliliğine neden olur. Cıva, toprağı zehirler ve besin zincirine karışarak sayısız ölümcül hastalığa sebep olur.



- Kömür yanınca ortaya çıkan partiküller ve radyasyon, astım, kalp rahatsızlıkları ve bebek ölümlerine neden olur.



- Kömür madenciliği tehlikelidir. Ülkemizde sadece Zonguldak’ta 1955-2006 yılları arasında 2670 işçi hayatını kaybetti, 319.792 işçi ise yaralandı.