Gerze'de ki ÇED sürecine paydos

Sinop'un Gerze İlçesi Yaykıl Köyü'nde Anadolu Termik Santralları A.Ş. tarafından kurulması planlanan Gerze Enerji Santrali Projesi hakkındaki ÇED raporu, 19 Aralık 2011'de bakanlığa sunulmuştu. 30 Nisan'da Birinci İnceleme Değerlendirme Komisyonu Toplantısı'nda projenin çevreye zararları gündeme getirildi.

Orman Genel Müdürlüğü de "santralın bir kısmının orman alanında olduğu, santraldan çıkacak baca gazı emisyonlarının rüzgarsız ortamda 10 kilometre mesafeyi olumsuz etkileyeceğini" vurguladı. Komisyon ÇED sürecini durdurdu.

Gerze'de kurulması planlanan termik santrala karşı birçok eylem yapılmıştı.