Gerze termik santrali 'ormana' takıldı

Sinop Gerze’de yıllardır tartışma konusu olan ‘termik santral’ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından veto yedi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın ‘ormanlık alanda termik olmaz’ görüşü nedeniyle Anadolu Grubu tarafından hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme Raporu iade edildi. Bu gelişmeyi büyük bir zafer olarak değerlendiren Gerzeliler kutlamaya başladı.

Serkan Ocak'ın Radikal'de yer alan haberine göre Anadolu Grubu, Gerze ilçesindeki Yaykıl Köyü’nden termik santral yapımı için arazi satın aldı. ÇED sürecine başladı. ÇED süreci çerçevesinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan görüş soruldu. Bakanlık, proje alanının ‘orman vasfı’ taşıdığını, ormanlık alanda termik santralın ana ünitelerinin yer alamayacağını belirtti. Anadolu Grubu, 2011, 2012 ve 2013’te ayrı ayrı 3 kez ÇED raporu hazırlayarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sundu. Ancak bakanlık bunları geri çevirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nün en son 2 Ağustos 2013 tarihli yazısında, projenin orman alanında olduğu vurgulandı. Bu durumun düzeltilmeden ÇED sürecine başlanamayacağı vurgulanan belge ile birlikte Anadolu Grubu’nun phazırladığı ÇED raporu bir kez daha iade edildi.

ÇED Genel Müdürü Çağatay Dikmen, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın görüşlerine göre, termik santralın orman alanı içinde yapılamayacağını belirtti. ÇED raporunun iadesinin projenin iptal edildiği anlamına gelmediğini belirten Dikmen, termik santralın orman alanı içinde kalmayacak şekilde yeniden bir proje yapılması gerektiğini ancak bu durumunda biraz zor olduğunu söyledi.

2 yıldır Gerze’de termik santral karşıtı mücadele eden bölge halkı ise son gelişme karşısında büyük sevinç yaşıyor. Yeşil Gerze Platformu dönem sözcüzü Ferhat Hançer, Anadolu Grubu’nun projeyi yapmak istediği Yaykıl Köyü’ndeki araziye en az 10 kilometre yakınına kadar orman vasfı olmayan bir yer olmadığını, bu nedenle o bölgeye termik santral yapmalarının mümkün olmayacağını söyledi. Hançer, nöbet tuttukları Yaylık Köyü’nde bu akşama davul zurna eşliğinde büyük bir kutlama yapacaklarını, yarın ise 30 Ağustos Zafer Bayramı ile çifte zafer kutlayacaklarını söyledi.