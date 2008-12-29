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Spor

Gerrard tutuklandı!

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un kaptanı Steven Gerrard'ın, adam dövmek suçundan tutuklandığı iddia edildi.

29 Aralık 2008 02:00


İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un kaptanı Steven Gerrard'ın, adam dövmek suçundan tutuklandığı iddia edildi.

İngiltere Milli Futbol Takımı'nın da formasını giyen Gerrard'ın, bu sabaha karşı bir gece kulübünde tartıştığı bir kişiyi dövdüğü ve yüzünden yaraladığı iddiasıyla tutuklandığı öne sürüldü.

Soruşturma ekibine yakın olan ve adının açıklanmasını istemeyen bir kişinin iddiasına göre, Liverpool'un Newcastle United'ı deplasmanda 5-1 yenip, ilk yarıyı lider bitirmeyi garantilediği maçta, attığı 2 golü kutlamak için Southport yakınlarındaki bir gece kulübünde eğlenen Gerrard, tartıştığı bir adamı yüzünden yaraladı.

Bunun üzerine Gerrard ve 5 arkadaşı, TSİ sabah 04.30'da polis tarafından tutuklandı.

Merseyside polisi, isim vermeden olayı doğrularken, yüzünden yaralanan ve hastaneye kaldırılan 34 yaşındaki adamın, hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

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