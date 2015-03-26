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Dünya
Deutsche Welle

Germanwings kazasında yeni iddia

Fransa'nın güneyinde düşen Germanwings uçağıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Lufthansa, spekülasyon olarak nitelediği iddiayı doğrulayacak verilere sahip olmadığını açıkladı.

26 Mart 2015 10:32

New York Times ve Fransız Haber Ajansı (AFP) tarafından gündeme getirilen iddiaya göre kaza sırasında pilotlardan biri kokpitte bulunmuyordu.

New York Times, ismini açıklamadığı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, incelenen ses kayıtlarına göre pilotlardan birinin kaza öncesinde dışarı çıktığını, daha sonra kokpite dönmek isteyen pilotun kapıya önce hafifçe, karşılık alamayınca daha sert şekilde vurduğunu bildirdi.

'Pilot kapıyı kırmaya çalıştı'

Kayıtlara göre kokpit dışındaki pilot kapıyı kırmaya çalıştı. Bu sırada kokpitte bulunan diğer pilot herhangi bir karşılık vermedi. New York Times'ın haberinde, "Kesin olan, kaza anına kadar kokpitte tek pilotun bulunduğu ve kapıyı açmadığıdır" ifadesine yer verildi.

AFP'nin haberinde de ses kaydında önce pilotların aralarında Almanca konuştuğu, daha sonra bir koltuğun geri itilerek kapının açıldığı belirtildi. Bundan sonraki gelişmeler New York Times'ın aktardığına benzer şekilde yansıtılırken pilotlardan biri kokpit dışına çıktıktan sonra herhangi bir konuşma geçmediği kaydediliyor.

Lufthansa ve Germanwings'in açıklaması

Spekülasyonlar hakkında yorum yapmak istemediğini belirten Lufthansa sözcüsü, ellerinde iddiayı doğrulayacak veriler bulunmadığını söyledi. Germanwings de yazılı açıklamasında aynı ifadeleri tekrarladı. Kazayla ilgili incelemeyi sürdüren Fransız Soruşturma ve Analiz Bürosu'ndan (BEA) henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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FransaGermanwingsYork TimesFransız Haber AjansıAlmancaNew York TimesLufthansaFransız SoruşturmaAnaliz BürosuDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH

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