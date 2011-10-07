Gerilla Çankaya Köşkü'ne çıktı!

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Gül: İlişkiler daha da güçlendi



Bugün Brezilya'nın devlet başkanı ama onu siyaset sahnesindeki diğer kadınlardan farklı kılan bir geçmişi var.Çünkü o eski bir gerilla.Hapse girip çıkmış, işkence görmüş, askeri diktatörlüğe başkaldırmış bir isim o.Hatta o direnişin başını çekmiş bir kadın. Silah kullanmayı, gerilla taktiklerini bilen bir devrimci: Dilma Roussef.Brezilya Devlet Başkanı Dilma Roussef, seçildikten sonra ilk kez Ankara'daydı.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile biraraya geldi.2 milyar dolarlık ticaret hacmini, her sektörde geliştirmek için. Ziyaretinde bir dizi anlaşma da yapıldı.Savunmadan, kültüre, enerjiden çevreye kadar bir çok alanda işbirliğinde mutabakata varıldı. Ama ortak basın toplantısının en sıcak cümleleri futbol konuşulurken kuruldu.Cumhurbaşkanı Gül, Roussef'in, Devlet Başkanlığının ilk dönemlerinde Türkiye'yi ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye ile Brezilya arasında 150 yıl önce Osmanlı döneminde başlayan ilişkilerin bugün güçlü bir şekilde devam ettiğini belirten Gül, ilişkilerin son yıllarda çok daha güçlü hale geldiğini söyledi. Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula Da Silva'nın Türkiye'yi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Brezilya'yı ziyaret ettiğini ve bakanların da karşılıklı ziyaretler gerçekleştirdiğini anımsatan Gül, bunun iki ülke arasındaki ilişkilerin ne kadar yoğun ve samimi olduğunu gösterdiğini ifade etti. Gül, ''Türkiye ile Brezilya arasındaki ilişkiler, mesafe çok uzak olsa da siyasi kararlılık söz konusu olduğunda mesafelerin nasıl anlamsızlaştırıldığının en güzel işaretidir'' diye konuştu. Yayımlanan ortak deklarasyonun, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı çok daha fazla derinleştirmekte olduğunun altını çizen Gül, imzalanan anlaşmaların da ilişkileri daha ileri taşıdığını belirtti. Gül, ilişkileri her alanda geliştirme konusunda kararlı olduklarını vurguladı.