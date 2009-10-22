Gerilimin arkasında Rusya var

Azerbaycan'daki Türk Şehitliği Anıtı'ndan sonra Türk Büyükelçiliği'ne ait Din Müşavirliği binası önündeki Türk bayrağı da indirildi.



Ahmet Dautoğlu Azerbaycan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Gül, Devlet Başkanı Aliyev'i telefonla aradı. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Bakü'ye gitmeden Türkiye Azerbaycan'a 'Bayrağımı indiremezsin' notası verdi. Yaşanan bu krize en ilginç yorum Azerbaycan'da muhalefetteki Müsavat Partisi'nin Genel Başkanı İsa Kamber'den geldi. Akşam gazetesinin haberine göre, Kamber, Türkiye'yi dikkatli olması konusunda uyararak dikkat çeken bir açıklama yaptı: Krizin arkasında iki ülkenin ilişkilerinin iyi olmasını istemeyen Rusya var Azerbaycan'la Türkiye arasında krizin tırmanması, üzerine ülkedeki muhalefet harekete geçti. Azeri muhalefeti 'Türkiye ile Azerbaycan halklarını kimse birbirine düşman edemez, bizi koruyan şehitlere saygısızlık etmeyin' diyerek ayağa kalktı. Bu nedenle, Azerbaycan'daki muhalefet liderleriyle Bakü-Ankara geriliminin perde arkasını konuştuk. Azerbaycan'da muhalefetteki Müsavat Partisi'nin Genel Başkanı İsa Kamber, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki krizin ardında Ermenistan'la Türkiye ilişkilerinin iyileşmesini istemeyen Rusya'nın olduğunu söyledi. Kamber, 'Davutoğlu'nun gelmesi iyi olacak, Türkiye çok dikkatli olsun' dedi. Kamber'in krize ilişkin sorularımıza yanıtları şöyle:



- Türkiye'nin Ermenistan'la protokolleri imzalamasının ardından, bir süredir sessiz olan Bakü ile Ankara arasında tansiyon yükseliyor. Başbakan Erdoğan'ın verdiği garantilere rağmen Bakü'den gelen tepkilerin asıl nedeni nedir?

Bakü'de 2 süreç var. Birincisi, toplumun Türk-Ermeni yakınlaşmasından ve sınırların açılmasından rahatsızlığı. Azerbaycan bayrağının Bursa'daki maç sırasında stada alınmaması da Azerbaycan toplumunda iyi karşılanmadı. İkincisi, Azerbaycan'daki bazıları bu durumu kullanarak Moskova'ya yakınlaşmak istiyor. Azerbaycan iktidarı da, Aliyev de bunu istiyor. İçinde bulunduğumuz durumdan faydalanarak, Moskova'ya yakınlaşmak istiyor.



- Türk bayraklarını kim indirdi?

Şehitlik'teki Türk bayraklarını Azerbaycan iktidarından başkası indiremez. Bunu, iktidar yaptı. Zaten biliyorsunuz Azerbaycan'da demokrasi yok. Böyle bir şeyi iktidardan başkasının yapmaya gücü yetmez. Biz bunların aleyhindeyiz. Buna karşı olarak ne gerekirse yapıyoruz. Türk bayraklarının yeniden asılmasını istiyoruz.



Türk bayraklı tepki



- Siz ne yapıyorsunuz bayrakların yeniden asılması ve durumun normale dönmesini sağlamak için?

Bizler destekçilerimize 'evinize, arabanıza, balkonunuza Türk bayrağı asıp, tepkinizi ortaya koyun' çağrısı yapıyoruz. Bunu bugün de yaptık. Azeri halkı, evlerinin pencerelerine Türk bayrağı asıp, tepkisini gösteriyor. Bunu muhalefet partileri ve çeşitli sivil toplum örgütleri ile yürüttüğümüz bir kampanya. Ne yazık ki hükümet çoğu Türk camisi olarak bilinen camiyi de kapattı. Bunların hepsine karşı mücadele ediyoruz. İktidarın yaptıklarını tüm Azeri halkına mal etmeyin.



- O zaman Aliyev neden böyle yapıyor?

Biz Türkiye'yi bizim AB ve Batı'ya giden yolumuz olarak görüyoruz. Ancak, Rusya bunu istemiyor. Türkiye-Ermenistan sınırı açılırsa, er veya geç Ermenistan Rusya'nın etki alanından uzaklaşıp AB, ABD ve Türkiye'ye yanaşacak. Bu olursa, Rusya'nın Güney Kafkasya'daki etkisi azalacak. Tabii ki de bu, Rusya'nın işine yaramaz. Bu yüzden manipülasyon yapıyorlar Bakü üzerinden.



- Kriz nasıl gelişir peki o zaman?



- Dışişleri Bakanı Davutoğlu Bakü'ye gelecek?



- Nasıl bir tepki olur Bakü'de kendisine?



Türkiye bu gerginlik ortamını durdurmalı.



Davutoğlu'nun buraya gelmesi son derece iyi bir tepkiye neden olacak. Azerbaycan yönetiminin ne istediğini ve kim tarafından manipüle edildiği ortada. Türkiye'nin çok dikkatli olması gerekiyor.