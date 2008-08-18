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Dünya

Gerilim hattına uçak takıldı

Almanya'da kalkıştan hemen sonra yüksek gerilim hattına takılıp havada asılı kalan bir uçak panik yarattı.

18 Ağustos 2008 03:00

Almanya'nın güneyindeki Durach kenti yakınlarında kalkıştan hemen sonra yüksek gerilim hattına takılıp havada asılı kalan bir uçak, bölgede korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

İçinde bir pilot ve bir de yolcu bulunan uçak, yetkililerin verdiği bilgiye göre, yakındaki bir havaalanından kalkış yaptı ve bunun hemen ardından uçağın iniş takımları, üzerinden geçmekte olduğu yüksek gerilim hattının tellerine takıldı.

NEFES KESEN KURTARMA OPERASYONU

Uçağın 30 metre yükseklikteki tellere adeta 'uçurtma gibi' asılı kalması, bölge halkını harekete geçirdi. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, önce bir helikopterden ip sarkıtarak içeridekileri kurtarmayı düşündü. Ancak böyle bir müdahalenin, uçağın bulunduğu yerden kurtulup düşmesine neden olabileceği gerekçesiyle bu fikirden vazgeçildi.

Sağ salim kurtuldular

Ardından, bölgedeki ağaçlardan kiraz toplamaya yarayan vinç benzeri bir araç devreye sokuldu. Kurtarma görevlileri, aracın platformuna çıkarak, 30 metre yüksekte ölüm kalım savaşı veren iki kişinin yanına ulaştı. Uçaktakiler, iki saatlik bir uğraşın ardından platforma alınarak sağ salim yere indirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Tempo24)

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