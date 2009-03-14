'Geri zekâlısın diyeceğim'

İşte o ilginç diyaloglar:

Okan Bayülgen, yarışma programı sunan ve aynı zamanda oyunculuk yapan Sema Öztürk'ü konuk ettiği programda, Öztürk'e söz hakkı vermeyerek profesör konuğunu dinlemeyi tercih etmişti. Programın süresinin bittiğini söyleyen Bayülgen'e Sema Öztürk itiraz etmiş ve bu duruma çok bozulmuştu.Verdiği demeçlerde Okan Bayülgen'in kendisini sadece 'güzel' olduğu için oraya çağırdığını ifade eden Sema Öztürk ile ilgili olayı Tuba Ünsal yayında hatırlattı.NTV'deki 'Sade Vatandaş' programında Okan Bayülgen'e "Senin gibi bir adamın şeyi oluştu programa gelenleri kötü duruma düşürüyorsun. Evlendin diye mi oldu, ne oldu? Geçen gelen Sema'ya olduğu gibi" diyerek yaşanan o sürece gönderme yaptı.Televizyon Gazetesi'nde yer alan habere göre; bu sözlerden sonra Okan Bayülgen ve Tuba Ünsal uzun süre bu konuyla ilgili atıştılar. Programın konuklarından Yetkin Dikinciler sessizce dinlerken Asuman Krause de olayı tiye alarak Okan ve Tuba'ya takıldı.Ben anlattığı herşeyi dinliyorum, soruyorum. Sema'ya mı üzüldün? Sema'nın katıldığı programda bir profesör konuk vardı. Sema onun ne anlattığını bilmiyordu. Adam önemli bir vakfın araştırmasını anlattı. Türkiye'deki 10 adamdan 7'sinin iktidarsız olduğunu söyledi. Bütün dayak yiyenleri, siyasetteki zaafiyetleri, yaşanan cinayetleri, bütün bir Türkiye profilini ortaya çıkaran aile araştırmasının sonuçlarını anlattı. Sema da lafa giriyordu. Ben de 'sus' dedim. Bir de iltifat ettim 'güzel bir hanımsın' falan dedim. Bütün kadınlar bana düşman oldu. Sen de dışarı çıkınca bana kötü davrandı falan diyebilirsin..Başkası olsa der, hep Tuba'yı konuşturdun diye. Böyle bir saçmalık yok yani! İsteyen konuşur..Evet ama programcılık şöyle bir şey değildir ki: Biz yüzme yarışı yapmıyoruz. Herkese kronometreye basıp bilmem ne değil..Bunun yerine daha güzel bir şeyden bahsedelim. Özür dilerim (Asuman'a söylüyor)Sen program çıkışında Sema'ya deki 'Ben işin doğrusunu öğrendim'Ben tanımıyorum. Tanıdığım birisi olduğu için değil. Sadece ben özür diliyorum ama şu cümleye bozulmuştum. 'Güzel bir kızsın. Buradaki profesörün cümleleri dinlensin diye sen orada oturuyorsun'!Hiiihhh öyle mi dedin?Öyle dedim! Bir tane çakmak ister misin? (Yanağını gösteriyor)(Yumruk atar gibi yapıyor) Bu bütün Semalar için..Bu bir bayanı çok yerin dibine sokacak bir laftır. Karşındaki kadına diyorsun ki 'Sen güzelsin ama konuşacak hiç bir cümlen yok. Yani sadece güzelsin ve o yüzden burada oturuyorsun'Ya evet ben de güzelim, ben de geldim oturuyorum burada.Bundan sonra böyle bir durum olduğunda 'Hem çirkinsin hem de gerizekalısın' derim olur biter..Tamam peki(Gülüşmeler)Yani bir de çok güzel de bulduğumdan değil ama o zaman dedim ki sizin gibi güzel bir hanım falan filan.. Bundan sonra derim ki hem çirkin hem gerizekalısın!...Asuman seni çok beğeniyorum. Gerçekten dünya şekerisin, televizyona da çok yakışıyorsun. Bence Okan'ın yanında başlasan ve artık şekerlik bölümünü sen alsan! (Okan'a dönerek) Artık sen de izlenmeyeceksin. Güzel bir kız hem şeker.(Asuman Krause çok şaşırdı ve kahkahalar atmaya başladı. Bayülgen ise bu sözler karşısında bir an şaşırıp kaldı ve güldü)Valla beni izlemedikleri için ben sürekli güzel kız çağırıyorum zaten, ne yapayım çarem yok..Çok izleniyorsun işte işin şeyi de bu!Peki.....(Programın sonunda Okan Bayülgen olayla ilgili imalı bir göndermede bulundu)(Asuman Krause'ye dönerek) Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Size yeterince zaman ayıramadık. Çıkışta gazeteciler bekliyor. Bir kaç açıklama yaparsın herhalde.(Kahkahalar)Tubacım, size de teşekkür ederiz. Sanıyorum ki barıştık bu programda bana öyle geliyor, gidereyak, hı?(Önce hiç bir şey söylemedi ve kafasını salladı) Tamam!