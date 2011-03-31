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Yaşam

Geri vites yapınca uçağa çarptı

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havaalanı’nda geri vitesle hareket eden forklift, İstanbul’a kalkmak için bekleyen...

31 Mart 2011 03:00

T24 - Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havaalanı’nda geri vitesle hareket eden forklift, İstanbul’a kalkmak için bekleyen Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçağa çarptı. Uçağın gövde ve radar anteninin zarar görmesi nedeniyle uçuş iptal edildi, 45 yolcu otobüslerle İstanbul’a gönderildi.

Olay, dün saat 07.00 sıralarında Anadolu Üniversitesi Havaalanı’nda meydana geldi. THY’da teknisyen olarak çalışan 52 yaşındaki Kazım Gürcan Tepeli, saat 08.15’te İstanbul’a kalkacak olan uçağın son kontrollerini yaptı. Daha sonra kargo kapağını kapatan Tepeli forklifte bindi. Tepeli, dalgınlıkla geri viteste kalkınca kullandığı forklift uçağa çarptı.

Kaza nedeniyle uçağın gövde kısmı ve radar anteni zarar görmesi üzerine uçuş iptal edildi. Uçağın 45 yolcusu ise havaalanına gelen şehirlerarası yolcu otobüslerinin servis minibüslerine aktarılarak otogara, oradan da otobüslerle İstanbul’a gönderildi. Olayın ardından Kazım Gürcan Tepeli’nin baygınlık geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.


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