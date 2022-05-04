Geri gönderme merkezlerindeki hak ihlalleri Meclis gündeminde

CHP Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın Geri Gönderme Merkezi'ndeki şiddet, darp, taciz gibi hak ihlalleri iddialarının araştırılması için Meclis’te komisyon kurulmasını istedi.

CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, Aydın Geri Gönderme Merkezi'ndeki şiddet, darp, taciz, telefon veya avukat görüşü dışında dışarı çıkarılmama gibi hak ihlalleri iddialarının araştırılması için Meclis Başkanlığı'na önerge sundu.

Meclis’te Araştırma Komisyonu kurulmasını isteyen Bülbül önergesinde Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında Türkiye’de 15 bin 908 bin kapasiteli toplam 25 Geri Gönderme Merkezi olduğunu ve buralar hakkında hak ihlallerinin yaşandığına dair iddialar bulunduğunu belirtti.

Aydın Geri Gönderme Merkezi'nde de buraya getirilen kişilere yönelik şiddet, darp, taciz, telefon veya avukat görüşü dışında dışarı çıkarılmama gibi iddialar olduğunu kaydeden Bülbül şunları ifade etti:

“Geri gönderme merkezleri, bir hapishane değildir. Hukuka aykırı bir şekilde uzun sürelerde hürriyet bağlayıcı yerler değildir. Geri gönderme merkezlerinin insan haklarına ve insanlık onuruna yaraşır nitelikte kurumlar haline getirilmesi gerekmektedir. Aydın Geri Gönderme Merkezi hakkındaki iddialarının araştırılması ve hukuka aykırılıkların tespit edilmesi halinde gerekli çalışmaların hazırlaması amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu kurulması gerekmektedir.”