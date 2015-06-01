Geri dönüşüme yolladığı bilgisayar 200 bin dolara satıldı

Apple'ın 1 Temmuz 1976 yılında 666 dolardan satışa sunduğu kişisel bilgisayarını eski bir eşya diye çöpe attı, geri dönüşüm şirketi cihazı 200 bin dolara (yaklaşık 530 bin TL'ye) yeni sahibine sattı.

ABD’de San Francisco‘da yaşayan bir kadın, evinde koyacak yer bulamadığı Apple I bilgisayarı geri dönüşüm şirketini çağırarak almalarını istiyor. Şirket önce cihazı alıyor, ardından üzerinde yaptıkları araştırmalar sonucunda cihazın Apple I bilgisayar olduğu ortaya çıkıyor. Geri dönüşüm merkez şirketi Clean Bay Area’nın daha sonra satışa çıkardığı bu cihaz 200 bin dolara yeni alıcısını buluyor. Yani Türk parasıyla 500 bin liradan fazla bir bedelle.

Şirket, şimdi bilgisayarı aldığı kadını alıyor; ancak bulmakta başarılı olmuş değil; zira etik kurallar gereği edinilen 200 bin dolarlık paranın yarısını cihazın ilk sahibine ulaştırmak istiyor.