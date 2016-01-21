T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Geri Dönüşüm İşçileri Derneği: Bakanlığın uygulaması binlerce kişiyi işinden edecek

Mendillioğlu, bakanlığın yanlış bilgilendirildiğini ileri sürdü

21 Ocak 2016 15:00

Geri Dönüşüm İşçileri Derneği Başkanı Dinçer Mendillioğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yeni bir uygulaması nedeniyle binlerce atık kağıt işçisinin işsizlik tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. 

Mendillioğlu yaptığı açıklamada, "20/01/2016 sabah saat 10:30 itibariyle Çevre Şehircilik Bakanlığı sokaklardan kağıt toplayan binlerce atık kağıt işçisini işsiz bıraktı. Bakanlık kağıt işçilerinden, kağıt alan lisanslı firmalara yolladığı tebligat ve denetleme memurları ile toplayıcıdan kağıt almaları durumunda yasal çerçevede 140.000 TL ceza uygulayacağını belirterek binlerce ailenin yaşamını berbat hale dönüştürdü" dedi.

Firmalar arasındaki çekişmelere dikkat çeken Mendillioğlu, "Kağıt işçilerinin yaşam şartları iyileştirilmeli deyip Bakanlığa yalan, yanlış ve ahlaksızca bilgiler verip, birkaç işçiyi kendilerine köle edip diğer binlercesinin işsiz kalmasının önünün" açıldığını söyledi.

Mendillioğlu, şöyle konuştu: "Bazı firmaların aylardır bakanlığın kapısını aşındırıp, sözde sokak toplayanlarını sisteme dahil etmeliyiz sunumlarının karşılığı, bir anda binlerce kağıt toplayan işçinin bu kış şartlarında işsiz kalmasına sebebiyet vermiştir."

ETİKETLER

Geri Dönüşüm İşçileri DerneğiMendillioğluçevreatık toplama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24