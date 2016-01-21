Geri Dönüşüm İşçileri Derneği: Bakanlığın uygulaması binlerce kişiyi işinden edecek

Geri Dönüşüm İşçileri Derneği Başkanı Dinçer Mendillioğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yeni bir uygulaması nedeniyle binlerce atık kağıt işçisinin işsizlik tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Mendillioğlu yaptığı açıklamada, "20/01/2016 sabah saat 10:30 itibariyle Çevre Şehircilik Bakanlığı sokaklardan kağıt toplayan binlerce atık kağıt işçisini işsiz bıraktı. Bakanlık kağıt işçilerinden, kağıt alan lisanslı firmalara yolladığı tebligat ve denetleme memurları ile toplayıcıdan kağıt almaları durumunda yasal çerçevede 140.000 TL ceza uygulayacağını belirterek binlerce ailenin yaşamını berbat hale dönüştürdü" dedi.

Firmalar arasındaki çekişmelere dikkat çeken Mendillioğlu, "Kağıt işçilerinin yaşam şartları iyileştirilmeli deyip Bakanlığa yalan, yanlış ve ahlaksızca bilgiler verip, birkaç işçiyi kendilerine köle edip diğer binlercesinin işsiz kalmasının önünün" açıldığını söyledi.

Mendillioğlu, şöyle konuştu: "Bazı firmaların aylardır bakanlığın kapısını aşındırıp, sözde sokak toplayanlarını sisteme dahil etmeliyiz sunumlarının karşılığı, bir anda binlerce kağıt toplayan işçinin bu kış şartlarında işsiz kalmasına sebebiyet vermiştir."