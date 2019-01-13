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Geri dönüşüm fabrikasında yangın

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menderes ilçesinde, bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangında maddi zarar oluştu

13 Ocak 2019 11:17

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Menderes ilçesinde, bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangında maddi zarar oluştu.
Oğlananası Atatürk Mahallesi Kısıkköy Mobilya Şehri\'ndeki bir fabrikada, bugün saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Plastik maddelerin geri dönüşümünü sağlayan fabrikanın güvenlik görevlileri, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Müdahale sırasında fabrikada, küçük çaplı patlamalar meydana geldi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü. 
Fabrikada maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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