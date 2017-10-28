T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Geri adım yok" denmişti; yaz saati uygulaması, gelecek yıl kalkıyor!

28 Ekim 2018'de saatler, bir saat geri alınacak

28 Ekim 2017 11:39

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın "Geri adım atmayacağız" dediği yaz saati uygulaması, gelecek yıl sona erecek. Resmi Gazete’nin bugünkü nüshasında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, 28 Ekim 2018'de saatler bir saat geri alınacak.

7 Ekim 2016 tarihli ve 2016/9154 sayılı Bakanlar Kurulu kararının da yürürlükten kaldırıldığı belirtilen kararda, şu ifadelere yer verildi:

Madde 1 - Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla,
a) 7/9/2016 tarihli 2016/9154 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca bütün yurtta saatlerin bir saat ileri alınması suretiyle başlatılan yaz saati uygulamasının devam ettirilmesi,
b) 28 Ekim 2018 Pazar günü saat 04:00’ten itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat geri alınması kararlaştırılmıştır.

Madde 2 - 7/9/2016 tarihli ve 2016/9154 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 3 - Bu karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 - Bu karar hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür. 

 

ETİKETLER

Yaz saati uygulaması

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24