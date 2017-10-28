"Geri adım yok" denmişti; yaz saati uygulaması, gelecek yıl kalkıyor!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın "Geri adım atmayacağız" dediği yaz saati uygulaması, gelecek yıl sona erecek. Resmi Gazete’nin bugünkü nüshasında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, 28 Ekim 2018'de saatler bir saat geri alınacak.

7 Ekim 2016 tarihli ve 2016/9154 sayılı Bakanlar Kurulu kararının da yürürlükten kaldırıldığı belirtilen kararda, şu ifadelere yer verildi:

Madde 1 - Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla,

a) 7/9/2016 tarihli 2016/9154 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca bütün yurtta saatlerin bir saat ileri alınması suretiyle başlatılan yaz saati uygulamasının devam ettirilmesi,

b) 28 Ekim 2018 Pazar günü saat 04:00’ten itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat geri alınması kararlaştırılmıştır.

Madde 2 - 7/9/2016 tarihli ve 2016/9154 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 3 - Bu karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 - Bu karar hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.