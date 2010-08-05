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Politika

GERGİNLİK YARATILMASIN DENİZLİ (A.A)

05 Ağustos 2010 21:44

-GERGİNLİK YARATILMASIN  DENİZLİ (A.A) - 05.08.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''kimse bizi tuzağa çekmesin. Kimse bizi Ordu ile, Silahlı Kuvvetler ile Hükümetimiz arasında, kendilerine göre, bir gerginlik yaratmanın gayreti içerisine girmesin. Biz, Anayasamızda kurumlarımızla ilgili yapılan tanım neyse, belirlenen neyse bu tanımın gereğini bugüne kadar yerine getirdik, bundan sonra da bunları yerine getirmeye devam edeceğiz. Bizler birilerinin talimatına göre değil, milletimizin sesine uyarak adımlarımızı atıyoruz'' dedi.

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