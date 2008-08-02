Gergin maçın galibi Aslan oldu

Fortis Türkiye Kupası'nda son yarı finalist Galatasaray oldu. 0-0'ın rövanşında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 90. dakikada bulduğu golle 2-1 yenen sarı-kırmızılılar yarı finale adını yazdırdı.



5 maç sonra ezeli rakibini deviren Galatasaray'ın galibiyet gollerini, 4. dakikada Hakan Şükür ile 90. dakikada Ümit Karan kaydederken, Fenerbahçe'nin tek sayısı 67. dakikada Gökhan Gönül'den geldi. Gergin geçen mücadeleyi Fenerbahçe 8, Galatasaray ise 10 kişi tamamladı.

İlk maçta deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Fenerbahçe'ye karşı oldukça hırslı bir mücadele sergileyen Galatasaray, ilk gol fırsatını henüz 15. saniyede yakalarken, golü ise Hakan Şükür ile 4. dakikada bularak öne geçmeyi başardı.

Pres yaparak sahada Fenerbahçe'ye alan bırakmayan sarı-kırmızılılar, orta alanda rakibini top kayıplarına zorladı. Lugano'nun kırmızı kartla oyun dışında kalması sonrası baskısını artırmaya çalışan Galatasaray, bunda başarılı olamazken, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Fenerbahçe ise, maçta dengeyi sağlamaya çalıştığı dakikalarda bu kez Lugano'nun oyundan atılmasıyla rakibi karşısında 10 kişi kaldı. Alex'in ceza alanına ortalarıyla Galatasaray kalesinde sıkıntılı anlar yaşatan Fenerbahçe, istediği gole ilk yarıda ulaşamadı.



İkinci yarıya iki takım da temkinli başlarken ilk 15 dakikalık bölümde taraflar pozisyonu üretmekte zorlandı. İkinci devrenin ilk pozisyonunu Fenerbahçe, 63. dakikada Gökhan Gönül ile buldu. Gökhan, sağ kanattan çalımlarla ceza sahası içine girdi. Sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Aykut topu kurtardı.



64. dakikada bu sefer Kezman, Alex'in ara pasıyla gole yaklaştı, fakat Sırp golcünün vuruşu üstten auta gitti. Bu pozisyondan bir dakika sonra Galatasaray'ın Volkan'ın ortasında Hakan Şükür ile yakaladığı net fırsatta kaleci Volkan gole izin vermedi.



Oyunda temponun arttığı bu bölümlerde Fenerbahçe, Gökhan Gönül ile skoru eşitledi. 67. dakikada genç oyuncunun sağ çaprazdan vurduğu sert şut filelerle buluştu ve skor 1-1 oldu. Fenerbahçe'de golün sahibi Gökhan, 75. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek sarı-lacivertlileri 9 kişi bıraktı.



Bu dakikadan sonra, Nonda'yı da oyuna alan Galatasaray, rakip kalede sürekli gol aradı. Maçın uzatma dakikasında Nonda'nın sağ kanattan ortaladığı topu Ümit Karan ağlarla buluşturdu ve sarı-kırmızılıları öne geçirdi.



Golden sonra tartışan Volkan ile Lincoln kırmızı kart görünce Fenerbahçe 8, Galatasaray ise 10 kişi kaldı. Kalan kısa sürede başka gol olmayınca Galatasaray adını yarı finale yazdırdı.

GALATASARAY: 2 - FENERBAHÇE: 1

Stat: Ali Sami Yen

Hakemler: Cüneyt Çakır x, Tarık Ongun xx, Alpaslan Dedeş xx

Galatasaray: Aykut xx, Sabri xx (Dk. 77 Nonda xxx), Servet xx, Song xx (Dk. 80 Serkan xx), Volkan xx, Barış xx, Mehmet Topal xx, Arda xxx (Dk. 90 Emre ?), Lincoln xx, Ümit xxx, Hakan Şükür xxx

Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Gökhan xxx, Edu xx, Lugano x, Vederson xx, Deivid xxx, Selçuk xx (Dk. 64 Semih xx), Aurelio xx, Uğur x (Dk. 31 Yasin xx), Alex xx, Kezman xx (Dk. 78 Önder x)

Goller: Dk. 4 Hakan Şükür, Dk. 90 Ümit (Galatasaray), Dk. 67 Gökhan (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: Dk. 34 Selçuk, Dk. 45 Volkan Demirel, Dk. 46 Deivid, Dk. 81 Semih, Dk. 90 Edu (Fenerbahçe), Dk. 37 Volkan, Dk. 42 Ümit, Dk. 45 Lincoln, Dk. 90 Arda (Galatasaray)

Kırmızı Kartlar: Dk. 26 Lugano, Dk. 75 Gökhan, Dk. 90 Volkan Demirel (Fenerbahçe), Dk. 90 Lincoln (Galatasaray)

MAÇTAN DAKİKALAR

Galatasaray, karşılaşmanın henüz 15. saniyesinde yakaladığı ilk gol fırsatını Hakan Şükür ile değerlendiremedi. Soldan çalımlarla gelen Arda'nın pasında topu önüne alan Hakan Şükür'ün ceza alanında dönerek vuruşunda, kaleci Volkan Demirel tokatlayarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

4. dakikada Galatasaray, Hakan Şükür'ün golüyle 1-0 öne geçti. Ümit'in ara pasıyla Fenerbahçe ceza alanına giren Hakan Şükür, plase bir vuruşla kaleci Volkan Demirel'in solundan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

11. dakikada Alex'in pas olarak kullandığı serbest vuruş sonrası ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Kezman'ın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

12. dakikada 2 Fenerbahçeli futbolcuyu çalımlayan Lincoln'ün soldan yaptığı şık ortada top kaleci Volkan Demirel'i aşarken, arka direkte Vederson meşin yuvarlağı kornere göndererek tehlikeyi önledi.

16. dakikada Alex'in kullandığı serbest vuruşta, ceza alanında uygun durumdaki Aurelio kafayla topa dokunamayınca, meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.

32. dakikada soldan Lincoln'ün kullandığı serbest vuruşta, yerden gelen topa ceza alanında Ümit'in sert şutu sonrası meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti.

40. dakikada Lincoln ile duvar pası yaparak Fenerbahçe ceza alanına giren Hakan Şükür, kaleciyi de çalımlamak isteyince Volkan Demirel'in müdahalesiyle top sekti ve arkadan yetişen Gökhan meşin yuvarlağı kornere attı.

Kalan sürede sonuç değişmedi ve zaman zaman tansiyonun yükseldiği ilk yarı 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğünde sona erdi.

54. dakikada Barış'ın derinlemesine pasında Fenerbahçe savunmasının arkasına sarkan Lincoln topa yetişemeyince, meşin yuvarlak kalecinin kontrolünde auta gitti.

57. dakikada Lincoln'ün ara pasında Ümit, kaleciyle karşı karşıya kalırken, kalesini zamanında terkeden Volkan Demirel, yatarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.

63. dakikada orta alandan aldığı topla üstüste güzel çalımlar atarak Galatasaray ceza alanına giren Gökhan, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sarı-kırmızılı oyuncuların elle oynama olduğu gerekçesiyle durmalarından da yararlanan bu oyuncunun sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Aykut meşin yuvarlağı çeldi.

65. dakikada Galatasaray, Hakan Şükür ile önemli bir gol fırsatını değerlendiremedi. Soldan Volkan'ın ortasına ceza alanında iyi yükselen Hakan Şükür, oldukça sert bir kafa vuruşu yaparken, kaleci Volkan çizgi üzerinde yatarak meşin yuvarlağı çeldi ve kalesinde önemli bir tehlikeyi önledi.

67. dakikada Fenerbahçe, Gökhan'ın golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Galatasaraylı 2 oyuncunun durduramadığı Gökhan, sağ çaprazdan ceza alanına girmek üzereyken yaptığı sert ve güzel vuruşla, meşin yuvarlağı uzak köşeden filelere gönderdi: 1-1.

90. dakikada Ümit, Galatasaray'a yarı finali getiren golü attı. Sağdan Nonda'nın ceza alanına gönderdiği topa Hakan Şükür dokunmazken, geriden gelen Ümit, yerden sert bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi: 2-1.

Gol sonrası Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel ile Galatasaraylı Lincoln arasındaki gerginliğin ardından her iki oyuncu da kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Fenerbahçe, 3 oyuncu değişikliği hakkını daha önce kullandığı için, sarı-lacivertli takımda kalan sürede kaleyi Yasin korudu.

Galatasaray, kendisinin 10, rakibinin ise 8 oyuncuyla tamamladığı derbi maçı, son dakika golüyle 2-1 kazanarak kupada yarı finale yükseldi.