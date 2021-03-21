Gergerlioğlu'nun oğlu duyurdu: Babam dışarıdan getirilen kıyafetleri giymeyeceğini belirterek durumu protesto ediyor

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Milletvekilliği düşürüldükten sonra TBMM'de Anayasa Mahkemesi'nin kararına kadar Adalet Nöbeti başlatan ve bu sabah gözaltına alınan Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu, babasının gözaltı sırasında kıyafetlerini giymesini izin verilmemesini protesto ettiğini söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Salih Gergerlioğlu "Babam, gözaltında kendisine dışardan getirilen kıyafetleri giymeyeceğini belirterek durumu protesto ediyor. "Madem bu şekilde aldınız, bu şekilde ifade vereceğim" diyor" diye yazdı.

Ne olmuştu?

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, sabah saatlerinde uyuduğu odadan tuvalete gittiği sırada Meclis’te çok sayıda polis tarafından gözaltına alındı. Gergerlioğlu, “Biz bu görüntüleri 90’larda da gördük” dedi. Gergerlioğlu'nun namazını kılmasına ve kıyafetlerinin değiştirilmesi izin verilmedi.

Gözaltına alınan Gergerlioğlu, Ankara Kavaklıdere Karakolu'na götürüldü.

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