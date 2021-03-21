Gergerlioğlu'nun oğlu duyurdu: Babam dışarıdan getirilen kıyafetleri giymeyeceğini belirterek durumu protesto ediyor

T24 Haber Merkezi
Milletvekilliği düşürüldükten sonra TBMM'de Anayasa Mahkemesi'nin kararına kadar Adalet Nöbeti başlatan ve bu sabah gözaltına alınan Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu, babasının gözaltı sırasında kıyafetlerini giymesini izin verilmemesini protesto ettiğini söyledi.
Twitter hesabından açıklama yapan Salih Gergerlioğlu "Babam, gözaltında kendisine dışardan getirilen kıyafetleri giymeyeceğini belirterek durumu protesto ediyor. "Madem bu şekilde aldınız, bu şekilde ifade vereceğim" diyor" diye yazdı.
Ne olmuştu?
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, sabah saatlerinde uyuduğu odadan tuvalete gittiği sırada Meclis’te çok sayıda polis tarafından gözaltına alındı. Gergerlioğlu, “Biz bu görüntüleri 90’larda da gördük” dedi. Gergerlioğlu'nun namazını kılmasına ve kıyafetlerinin değiştirilmesi izin verilmedi.
Gözaltına alınan Gergerlioğlu, Ankara Kavaklıdere Karakolu'na götürüldü.
TIKLAYIN: Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Adalet Nöbeti"nin beşinci gününde Meclis'te gözaltına alındı, kıyafetlerini giymesine izin verilmedi
TIKLAYIN | Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, HDP'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı!
TIKLAYIN | HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü
TIKLAYIN | HDP'li Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine tepki yağdı
TIKLAYIN | Milletvekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu: Bu anayasayı çiğneyen siyasi bir karar
TIKLAYIN | 13 yıl sonra ilk kapatma davası: HDP kendini feshedebilirse dava düşebilir
TIKLAYIN | HDP: AKP, MHP'ye kongre hediyesi vermiş, savcılar siyasi talimatla hareket etmiştir
TIKLAYIN | HDP'li Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasına tepki: "90’lardan bugüne maalesef hiçbir şey değişmedi"