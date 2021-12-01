Gergerlioğlu'dan TBMM Başkanı Şentop'a 'MADO' sorusu: Ürün alınmaya devam edilecek mi?

HDP Milletvekili Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM Başkanı Şentop’a, Uygur Türklerinin yapacağı basın açıklamasını "Çin'deki yatırımlar zarar görür" gerekçesiyle iptal eden MADO'dan ürün alınıp alınmadığını sordu.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a, Türkiye’deki Uygur Türklerinin yapacağı basın açıklamasını, "Çin'deki yatırımlarımız zarar görür" gerekçesiyle iptal eden MADO’dan TBMM’nin ürün alıp almadığını sordu. Gergerlioğlu, “Uygur Türkleri konusunda ayrımcı bir yaklaşım sergilediği iddia edilen bir markadan TBMM’ye ürün alınmasına devam edilecek midir” dedi.

Ömer Faruk Gergerlioğlu, Mustafa Şentop’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Türkiye’deki Uygur derneklerinin geçten ay MADO'nun Çukurambar şubesinde yapacağı basın açıklamasını "Çin'deki yatırımlarımız zarar görür" gerekçesiyle MADO tarafından iptal edildiğini anımsattı.

Sahibi 'Ben de Çinliyim' demişti

MADO'nun sahibi Mehmet Sait Kanbur’un Çin radyosunda katıldığı bir programda, "İnsanın iki vatanı olur. Biri doğduğu bir de doyduğu yer. Ben bugün Çin'de doyuyorsam ben de Çinliyim" dediğini belirten Gergeriloğlu, Şentop’a, “TBMM’de MADO ürünlerinin servis edildiği iddiası doğru mudur? Bu iddia doğruysa Uygur Türkleri konusunda ayrımcı bir yaklaşım sergilediği iddia edilen bir markadan TBMM’ye ürün alınmasına devam edilecek midir” diye sordu. (ANKA)