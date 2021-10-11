Gergerlioğlu, çıplak arama yapılabileceğine dair mahkeme kararını paylaştı: Özlem Zengin inkar ediyordu, bakalım ne diyecek?

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, cezaevinde çıplak arama yapılabileceğine dair bir mahkeme kararını paylaşarak,"çıplak arama uygulamasının olmadığı"nı savunan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e, "'Çıplak arama yalan' demişti, bakalım mahkeme kararlarına ne diyecek?" diye seslendi.

HDP'li Gergerlioğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Osmaniye Cezaevi'nde kalan Ramazan Nazlıer hakkında "üst aramaya karşı geldiği" gerekçesiyle tutulan tutanağı ve mahkeme kararını paylaştı.

Nazlıer, tutanakta yer alan ifadesinde Erzurum Cezaevi'nden Osmaniye Cezaevi'ne geldiğini belirterek, "keyfi olarak çıplak arama yapılmak istendiğini" söyledi. Nazlıer, daha önce de böyle uygulamalara maruz kaldığını söyledi.

Cumhuriyet Başsavcılığı ise yazılı mütalasında Nazlıer hakkında verilen kararın usul ve yasaya uygun olduğundan itirazının reddine karar verdi.

Kararda; Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük'ün Arama, Güvenlik Tatbikatı ve Sayım başlıklı 46. maddesine işaret edildi ve hükümlünün çıplak aranabileceği durumlar sıralandı.

Kararı paylaşan Gergerlioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yalan mı?

"Osmaniye cezaevinde 1300 kişiye çıplak arama yapılmıştı, direndiğimiz için hakkımızda soruşturmalar açıldı. Özlem Zengin inkar ediyordu, tüm belgeleri ona da göndereceğim, "Çıplak arama yalan" demişti, bakalım mahkeme kararlarına ne diyecek?"

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