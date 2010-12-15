-GERGER'DE EĞİTİME KAR ENGELİ GERGER (A.A) - 15.12.2010 - Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı köylerdeki okullarda, kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Gerger Kaymakamı Alp Eren Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şiddetli kar yağışı nedeniyle Gerger ilçesine bağlı birçok köyle ulaşımın kesildiğini belirtti. Kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı köylerdeki okullarda bugün eğitime ara verildiğini ifade eden Yılmaz, taşımalı eğitimle ilçeye gelen öğrencilerin de bu uygulamaya dahil olduğunu söyledi. Yılmaz, köy yollarını açmak için başlatılan çalışmaların sürdüğünü kaydetti.