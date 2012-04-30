Gergedanların soyu 2025'te tükenebilir!

Son yıllarda rekor düzeye ulaşan yasadışı gergedan avı, soyu tükenme tehlikesi altındaki bu hayvanın kısa süre içinde yeryüzünden tamamen silineceği endişelerini su yüzüne çıkardı.

Tahminler gerçeğe dönüşürse dünya, doğal yaşamı koruma hareketinin ortaya çıkmasından bu yana yaşanan ilk büyük yok olma vakasıyla karşı karşıya kalacak. Zira Güney Afrika’da bir hafta içinde boynuzları için avlanan gergedan sayısı, bundan on yıl önce bir yılda öldürülen gergedan sayısından fazla.

2007 yılında 13 gergedan öldüğü, 2008’de sayının 83’e çıktığı, bir yıl sonra ise 122’ye ulaştığı belirtiliyor. Geçen sene 448 gergedan hayatını kaybederken bu yıl daha şimdiden 181 gibi bir rakam karşımıza çıkıyor.

Bazı uzmanlar böyle devam ederse 2025’te hiç gergedan kalmayacağı görüşünde.