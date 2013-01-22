Gergedanlar boynuzları için avlanıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 2012 yılında toplam 668 gergedan, boynuzu için öldürüldü. 2011 rakamlarına kıyasla yüzde 50 artış ifade eden ölümlerin çoğu, ülkenin en büyük doğal yaşam parkı olan Kruger Milli Parkı'nda oldu.

Uzmanlar bu artışı Asya'da tırmanan gergedan boynuzu talebine bağlıyor. Çünkü Çin ve Vietnam gibi ülkelerde öğütülmüş gergedan boynuzunun ilaç etkisi gösterdiğine ve kanser gibi hastalıkları tedavi ettiğine inanılıyor. Gergedan boynuzunun kilosu 65 bin dolara satılıyor.

Dünyadaki 28 bin gergedanın dörtte üçünün bulunduğu Güney Afrika hükümeti gergedan avını engellemeye çalışıyor fakat rakamlar bu mücadelenin başarılı olmadığını gösteriyor.

TRAFFIC adlı doğal yaşam örgütünün son raporuna göre, av nedeniyle Güney Afrika gergedanlarının sayısı hızla azalıyor. Örgütün müdürü Sabri Zain "Gergedanlar yasadışı yollardan öldürülüyor, boynuzları çıkarılıyor ve hayvanlar kan kaybı yüzünden ölüme terk ediliyor. Ve bunlar tedavi adına yapılıyor" diyor.

Güney Afrika hükümeti bu yıl başından beri beş gergedanın daha öldürüldüğünü açıkladı. Ama nadir gergedan nüfusu tehdit altında olan tek ülke Güney Afirka değil. Hindistan'ın Kaziranga doğal parkında da 2.200 gergedan bulunuyor. 900 silahlı bekçinin varlığı avcıları durdurmaya yetmedi. Geçen yıl bu ülkede 18 gergedan öldürüldü. 2011 rakamı ise 10 idi.

(BBCTürkçe)