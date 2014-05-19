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'Gereksiz' kullanana 400 lira ceza

Gaz maskelerinin küflü olduğu ve hava yerine toz geldiği de iddialar arasında

19 Mayıs 2014 10:01

Facianın meydana geldiği Soma'daki madende gaz maskelerini 'gereksiz' kullanan işçilere 400 lira para cezası kesildiği öne sürüldü.

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasının ardından güvenlik ihmaline yönelik iddialar da gelmeye devam ediyor.

İşçilere bir kereliğine verilen ve tek kullanımlık olan gaz maskelerini gereksiz kullananlara 400 lira para cezası kesildiği öne sürüldü.

İddiaya göre, para cezasından korkan bazı işçiler de maskeleri açmak istemedi.

Gaz maskelerinin küflü olduğu ve hava yerine toz geldiği de iddialar arasında.

Faciadan kurtulan bazı işçiler ayrıca, eğitimlerin de kağıt üzerinde yapıldığını birçok işçinin de gaz maskelerinin nasıl kullanılacağını bilmediğini söyledi.

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