'Gerekirse generallerinde ifadesi alınabilir'

T24 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Turan Çolakkadı, "Balyoz Harekât Planı"na ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında operasyonları durdurmadıklarını bildirdi. Savcıların görevden alınmalarıyla ilgili olarak da konuşan Çolakkadı, "Şu an görevden aldıklarımız en kıdemsiz savcılar. Birisi buradaki en kıdemsizi. Verdiğimiz de buradaki en kıdemli savcı, tabii ki değiştireceğiz. Çünkü bırak kıdemliye, soruşturma başsavcıvekiline verilmiş" dedi. Çolakkadı soruşturmada, delil olması halinde adı geçen generallerin ifadelerinin alınabileceğini söyledi.





Çolakkadı, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde basın mensuplarının ''Balyoz Harekât Planı'na ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, operasyonların durdurulup durdurulmadığı''na ilişkin soruları üzerine, ''Durma diye bir şey yok. Biz operasyonu falan durdurmadık'' dedi.





Bir yazı yazdıklarını belirten Çolakkadı, şunları kaydetti:





''Diyoruz ki 'şu savcılar yürütüyordu, şunlar eklendi. Savcı kadrosunda değişiklik var. Bundan sonra size bu savcılar talimat verecek, bunlarla irtibat kurun' diye merkez komutanlığına yazı yazıyoruz. Yani yeni heyeti tanıtıyoruz. Durma diye bir şey yok. Bu savcılar yenileri ile birlikte çağırır, toplu çağırır, onar onar çağırır takdir onların. Yazılan haberlerde en büyük yanlış, 'mahkeme kararıyla durdurdu' diyorlar. Mahkeme kararı yok. Mahkemenin verdiği yakalama emri yok.''







'Görevden aldıklarımız en kıdemsiz savcılar'







Savcıları soruşturmadan alma gerekçesi sorulan Çolakkadı, ''Şu an görevden aldıklarımız en kıdemsiz savcılar. Birisi buradaki en kıdemsizi. Verdiğimiz de buradaki en kıdemli savcı, tabii ki değiştireceğiz. Çünkü bırak kıdemliye, soruşturma başsavcıvekiline verilmiş'' dedi.







Bir gazetecinin, ''Görevden alınan Bilal Bayraktar ve Mehmet Berk'in, 22 Ocak'ta görevlendirilirken de kıdemleri şimdiki yenilerle aynıydı. O zaman neden görevlendirildi?'' sorusuna karşılık da Çolakkadı, ''İstanbul Başsavcısı diyor ki 'Yetersiz, vekiller soruşturacak'' diye konuştu.







'Generaller için takvim belli mi?'







Bir gazetecinin, ''Muvazzaflar gelecek mi?'' sorusunu da Çolakkadı, şöyle yanıtladı:





''Bilmiyorum. O yazıda da 'şu gün gelsinler' diye bir yazı yok. 'Şu gün getirin' diye bir tarih konmamış. Şimdiki savcılar der ki 'uygun zaman', getirilir. Savcıların takdiri. O dosyada ben de soruşturma savcısıyım. Başsavcıvekili olarak yazarım. Kaldı ki Başsavcı günler öncesinden muvazzaf generallerin soruşturmasını Bakanlık genelgesi gereği başsavcıvekillerine vermiştir. Yani ben soruşturma savcısıyım. Diğerleri ancak ben 'gel' dersem gelir. Dolayısıyla nasıl yazamam. Yani general seviyesindekilerin soruşturma savcıları olarak İstanbul Başsavcıvekilleri verilmiş. Onlar görevlendirilmiş. Bu vekiller isterse tek başına yürütür. Yetiştiremezse ve tabii ki vekilin biri de izinli, ben de tek başıma yetiştiremeyeceğime göre en kıdemli iki savcıdan birini görevlendiriyorum. Geçersizdir derken, Süleyman'ı verdik. Çünkü bunların hepsi general değil, kaldı ki general olanları da ben daha önceden soruştururken dosya hakkında fazla bilgim olmadığı için savcıları alıyorum yanıma. Devamlı alıyorum. İfade alırken alıyorum. Ondan sonra görevi bitiyor. O şekilde ama şu an için iki başsavcıvekiline verilmiş bir görev var ve çok sayıda general çıkmış. Öncesinden de çalışamadığımız için. Geleceği gün belli değil. Başsavcıvekilinin de biri yok. İzinli ve emekli olacak. O zaman tabii ki birini görevlendireceğiz. O yapsın biz de tabii gerekli olduğu zaman katılacağız.''







'Delil varsa ifadeleri neden alınmasın?'







Çolakkadı, ''Generallerin buraya çağrılmasına siz mi karar vereceksiniz?'' sorusu üzerine de ''Arkadaşlar benim adıma yapıyorlar. Yani tek tek benim karar vermem şart değil. İstanbul Başsavcısı'nın 15-20 gün önce yazıları var; 'Muvazzaf generalleri vekiller alsın' diye ama şu an burada bir tane vekil kaldı. O bakımdan hepsini benim yürütmem mümkün değil. Burada çok sayıda general olduğu söyleniyor. Dolayısıyla başsavcıvekili yürütemeyecekse en kıdemli savcı dahil edilir'' şeklinde konuştu.





''Soruşturmada adı geçen generaller için bir takvim belli mi?'' sorusuna da Çolakkadı, ''Belli değil. Eğer delil varsa tabii ki ifadeleri alınacak. Neden alınmasın?'' yanıtını verdi.