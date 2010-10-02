‘Gerekirse fetih için yollara düşeriz’

T24

BAHÇELİ: AHLAKÎ DEĞİL

Ajanslar geniş şekilde duyurdu

TBMM’nin açılışına katılmayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ermenistan sınırından sert mesajlar verdi. Alparslan’ın Anadolu’yu fethinden sonra katedralden camiye çevirdiği Fethiye Camii’nde yağmur altında cuma namazı kılan Bahçeli, “Anadolu, Akdamar’da Ermeni ayini yapılsın diye fethedilmedi” diye konuştu.Bahçeli, “Gerekirse Anadolu’yu yeniden fethedebileceklerini” söyledi. Bahçeli, parmağındaki gümüş yüzüğün sırrını gazetecilerle paylaştı. Bahçeli’ye cuma namazı sırasında 2 bini aşkın partili eşlik etti.Bahçeli, TBMM’nin açıldığı gün, Meclis yerine Türkiye’nin Ermeni sınırındaki Ani Harabeleri’ne gitti. Bahçeli’yi Osmaniye Belediyesi mehter ekibi karşılarken, harabelerin girişinde, “Akdamar’da Çan ise, Ani’de Ezan sesi” pankartının asılması dikkati çekti. 500 metrelik mesafeyi yürüyen Bahçeli, ıslık çalanlar ve kendisini alkışlayanlara müdahale ederek susturdu. Tekbir getirilmesini de engelleyen Bahçeli’nin ilköğretim okul formalarıyla birlikte yürüyen çocukların elini tuttu. Çocukların bozkurt işareti yaptığı gözlendi.Bahçeli, Fethiye Camii’nde kılınan cuma namazına katıldı. Erzurum, Ardahan ve Iğdır illerinden gelen partililer, Fethiye Camii’ne sığmayınca dışarıda yağmur altında cuma namazını kıldı.Cuma namazını, emekli din görevlisi ve MHP’li Belediye Meclis Üyesi Ferit Yenice kıldırdı. Ermenistan sınırına da bakan Bahçeli, Alparslan ve arkadaşları için Fatiha okudu.Başbakan Erdoğan’ın Sultanbeyli’de bayram namazından çıkar çıkmaz halka hitap etmesini eleştiren Bahçeli, Ani’deki cuma namazından sonra gazetecilerin ısrarlı sorularını yanıtsız bıraktı. Bahçeli, şu mesajları verdi:Biz Anadolu’yu vatanlaştırma konusunda kimseden icazet almadık. İhaleyle elde etmedik, bağışla sahip olmadık.Türk milleti parçalanmak, bölünmek ve dağılmak için Anadolu’ya gelmedi. Ya da dağlarında eşkıya gezsin, şehirlerinde bölücüler meydan okusun, yöneticileri işbirlikçi olsun diye de vatanlaştırmadı Anadolu’yu. Hainler el üstünde tutulsun, toprakları taksim edilsin, demokratikleşme adı altında kanı emilsin diyerek Ani’dan başını uzatmadı son vatanına. Zaman gelecek, devleti idare edenlerin Akdamar’da Ermeni Kilisesi’ni onanarak 95 yıl sonra ibadete açması ve Ortodoks Kilisesi’nin hayallerini 88 yıl sonra Sümela Manastırında faaliyete geçirmesi için ise Anadolu fethedilmedi. Gerekirse yeniden fetih için yollara düşeriz.Kars Spor Salonu’nda düzenlenen geceye katılan Bahçeli, erken seçimin 29 Mayıs 2011’de yapılmasını istedi. Bahçeli, Türkiye’yi AKP’den kurtarmak için seçimin büyük önemi bulunduğuna dikkati çekti.Bahçeli içeride namaz kıldı. İçeriye sığmayanlar ise namazlarını dışarıda kıldı.Bahçeli’nin dün Kars’ta Ani Harebeleri’ndeki Fethiye Camii’nde 2 bin partili ile Cuma Namazı kılması uluslararası ajanslar tarafından dünyaya geniş bir şekilde duyuruldu. İngiliz Reuters ajansının İstanbul mahreçli haberini “Türk milliyetçiler Ermenistan sınırındaki harabede namaz kıldılar” başlığıyla verdi.