'Gerekirse CAS'a gideriz'



Galatasaray Başkanı Adnan Polat, son dönemde Federasyon ve Merkez Hakem Komitesi'yle yaşadıkları gerginlikle ilgili açıklamalarda bulundu. Federasyonu destekledikçe, kendilerinin zarar gördüğünü belirten Polat, hataların düzelmemesi halinde CAS'a kadar gidebileceklerini açıkladı.





Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, Olağan Divan Kurulu Toplantısı’ndaki konuşmasında, Sivasspor'la oynadıkları lig maçında Ümit Karan'ın gördüğü kırmızı kart ve kural hatası itirazlarına değindi.



Hakemlerin oyunculara farklı, medyaya farkı konuştuğunu iddia eden Polat, "Biz şimdi samimi olduklarına nasıl inanalım" dedi.



Polat, Kayserispor maçından sonra Selçuk Dereli'ye yönelik tepkileriyle ilgili görüşlerini de açıkladı.



Lincoln’e gösterilen ikinci sarı kartla ilgili olarak kural hatası yapıldığı fikrini yineleyen Polat, Selçuk Dereli'nin oyunu dengelemek için ikinci yarıda da Kayserispor aleyhine hatalar yaptığını ifade etti.



Federasyonu destekledikçe, kendilerinin zarar gördüğünü belirten Polat, Galatasaray'ın haklarını korumak için ne gerekiyorsa yapacağını belirterek, "Aksi halde benim başkanlık koltuğunda oturmamanın bir anlamı yok" dedi.



Galatasaray Kulübü Başkanı, son olarak, federasyon ve Merkez Hakem Komitesi'ni yanlışlarını bir an önce düzeltmeye davet etti ve aleyhlerine yapılan hataların tekrarlanması halinde gerekirse CAS'a (Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi) kadar gidip haklarını arayacaklarını söyledi.

