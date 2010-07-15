T24 LogoT24 Logo
Gündem

GEREKÇELİ KARAR, ADLİ TATİLDEN ÖNCE ANKARA (A.A)

15 Temmuz 2010 00:14

-GEREKÇELİ KARAR, ADLİ TATİLDEN ÖNCE ANKARA (A.A) - 14.07.2010 - Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt, Anayasa değişikliğine ilişkin kararın gerekçeli kararının adli tatilden önce yayınlanacağını tahmin ettiğini söyledi. Fransa'nın Milli Gün Kutlamasına katılmak üzere Fransa Büyükelçiliğine gelen Paksüt, girişte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Osman Paksüt, ''Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararıyla ilgili'' soru üzerine, ''Çok uzun sürmeden gerekçeli kararın yayınlanmasına çalışılacak. Adli tatilden önce tahminimce yayınlanacak'' diye konuştu. Paksüt, ''gerekçeli karara olan itirazlarla'' ilgili soruya ''Yargıtay Başkanının da dahil olduğu ağırlıklı bir kesim bu karardan memnun olmamış olabilir. Tartışması devam edecektir. Şahsen ilave edebileceğim bir şey de yoktur'' yanıtını verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24