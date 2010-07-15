-GEREKÇELİ KARAR, ADLİ TATİLDEN ÖNCE ANKARA (A.A) - 14.07.2010 - Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt, Anayasa değişikliğine ilişkin kararın gerekçeli kararının adli tatilden önce yayınlanacağını tahmin ettiğini söyledi. Fransa'nın Milli Gün Kutlamasına katılmak üzere Fransa Büyükelçiliğine gelen Paksüt, girişte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Osman Paksüt, ''Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararıyla ilgili'' soru üzerine, ''Çok uzun sürmeden gerekçeli kararın yayınlanmasına çalışılacak. Adli tatilden önce tahminimce yayınlanacak'' diye konuştu. Paksüt, ''gerekçeli karara olan itirazlarla'' ilgili soruya ''Yargıtay Başkanının da dahil olduğu ağırlıklı bir kesim bu karardan memnun olmamış olabilir. Tartışması devam edecektir. Şahsen ilave edebileceğim bir şey de yoktur'' yanıtını verdi.