Gerekçe 'evlenmemiş kadınlara destek'; Endonezya'da Tinder benzeri 'çok eşlilik' uygulaması

Endonezya'da yaşayan Lindu Cipta Pranayama adlı bir kişi, çok eşlilik için Tinder benzeri bir uygulama geliştirdi. 'Ayo Poligami' adlı uygulama, 6 ay içinde 56.000'den fazla kullanıcıya ulaştı. Pranayama, uygulamayı 'evlenmemiş orta yaştaki kadınlara yardım etmek' amacıyla geliştirdiğini savundu.

Endonezya'da çok eşlilik genelde onaylanmasa da ülkedeki şeriat mahkemelerinden birine başvuran erkekler belli şartlar altında ikinci bir eşle evlenebiliyor. Örneğin bir mahkeme ilk eşin çocuk sahibi olamaması ve onayı olması halinde bu izni verebiliyor.

‘Hadi çokeşli olalım' olarak Türkçe'ye çevrilebilecek akıllı telefon uygulaması 'daha büyük bir aile' yaratmak isteyen evli ya da bekâr kadın ve erkekleri birbiriyle eşleştiriyor.

Sputnik’in haberine göre, çöpçatan sitelerinde kendine eş bulma çabaları boşa çıktıktan sonra uygulamayı geliştirdiğini söyleyen 35 yaşındaki Pranayama, tepkiler karşısında kendini, "Tartışmalar nedeniyle önce siteyi kapatmak istedim. Ancak 40'lı, 50'li yaşlarda hâlâ bakire olan evlenmemiş birçok kadın olduğunu görünce siteyi açık bırakmaya karar verdim. Siz 40'lı, 50'li yaşlarda elinize erkek eli değmemiş olmasını hayal edebiliyor musunuz?" sözleriyle savundu.

Uygulama nisan ayından bu yana 56.000'den fazla kullanıcıyı kendine çekmiş durumda.

Kadın hakları aktivisitleri tepkili

Ülkedeki kadın hakları savunucuları ise çok eşlilik ile ev içi şiddet arasında yakın ilişki bulunduğu uyarısını yaptı.

Endonezya Kadına Şiddet Ulusal Komisyonu'ndan Adriana Venny Aryani, "Koca çok eşli olduğunda kadınlar duygusal ve ekonomik olarak suiistimal ediliyor ve bazen de şiddete maruz kalıyorlar" dedi.

Endonezyalı yetkililer kısa süre önce de evlenmek isteyen erkek ve kadın üyeler için 'bekaret açık arttırmaları' düzenleyen 'Nikahsirri.com' adlı internet sitesini kapatmıştı. Sitenin kurucusu Aris Wahyudi, 'pornografik içerikten' tutuklanmıştı.