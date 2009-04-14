Gerekçe: Erdoğan'a suikast

Ergenekon operasyonunun yeni dalgasındaki gözaltı ve aramalar için verilen mahkeme kararında, Erdoğan’a karşı uçaksavar mermisinin kullanılacağı bilgisi yer aldı



Ergenekon operasyonunun 12. dalgası kapsamında gerçekleştirilecek gözaltı işlemleri ve aramalar için çıkarılan mahkeme kararında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan bir eylem planı da yer aldı.



Milliyet gazetesinin (14 Nisan 2009) haberine göre; Kararda, bir süre önce, bir gizli tanığın anlatımları doğrultusunda, Bursa Gemlik’teki bir çiftlikte yapılan aramada, ABD malı uçaksavar mermisine ulaşıldığı belirtildi.



Gizli tanığın, Ergenekon örgütünün uçaksavar mermisini, Erdoğan’ın uçağına yönelik eylemde kullanmayı amaçladığı bilgisini verdiği anlaşıldı.



İstanbul’daki nöbetçi mahkemenin gözaltı ve arama kararında zanlıların işlediği iddia edilen suçlar, “Ergenekon silahlı terör örgütü içinde faaliyet göstermek, örgüte üye olmak ve örgüte yardım etmek şüphesi” şeklinde sıralandı.



Emniyet’in Ergenekon yapılanması için “terör örgütü” tanımını yaptığı belirtilen kararda, örgütün eylemleri şöyle özetlendi:



* 2006’da Cumhuriyet’e atılan el bombaları.

* 2006’da Danıştay 2. Daire eyleminde Mustafa Yücel Özbilgin’in öldürülmesi.

* 2007’de Ümraniye’de 27 adet el bombası ele geçirilmesi.

* 2007’de Eskişehir’de Fikret Emek’in evinde silahlar ve patlayıcılar ele geçirilmesi.

* Yargıtay mensupları, Başbakan, birçok gazeteci ve yazara yönelik suikast planları.

* Eski Özel Harekat Daire Başkan Vekili İbrahim Şahin’in evinden çıkan S-1 belgesi ve suikast planları.

* Şahin’in evinden çıkan krokiler doğrultusunda yapılan kazılarda bulunan silahlar.

* Emekli Orgeneral Şener Eruygur’da ele geçirilen askeri darbe planları ile, gazeteci Mustafa Balbay ve emekli Oramiral Özden Örnek’in günlüklerindeki bilgilerin benzerlik taşıması.



‘Hedef Erdoğan’



Bu gerekçeler, Ergenekon operasyonunun önceki dalgaları için verilen mahkeme kararlarında da yer alıyordu. Ancak, son kararda, önceki kararlarda yer almayan bir gerekçe daha dikkati çekti.

Kararda, şu ifade yer aldı: “Gizli bir tanığın beyanlarında, Gemlik’te yapılan aramada Başbakan Erdoğan’a yönelik, ‘uçağının inişe geçtiği sırada” yapılacak saldırıda kullanılmak üzere saklanan bir ABD menşeili uçaksavar mermisinin ele geçirilmesi.”



Bu bulgulara, bir gizli tanığın ifadesiyle ulaşıldı. Gizli tanık, savcılığa, Gemlik’in Engürücük köyündeki bir çiftlik evinde, Erdoğan’a yönelik eylemde kullanılmak için silah saklandığını bildirdi.

6 Nisan’da çiftlikte yapılan aramada, uçaksavar mermisi ile bir tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Anadolu Ajansı’nın geçtiğimiz günlerde duyurduğu haberde söz konusu çiftlikte bir roketatar bulunduğu belirtilmişti.



