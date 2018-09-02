Gerekçe döviz kuru; İzmir'de 7 yerel gazete bugün çıkmadı!

TL'nin dolar ve diğer para birimleri karşısındaki düşüşü döviz kurlarındaki yükselişlerin ardından zora giren yayıncılık, krizden ilk etkilenen sektörlerden biri oldu. Dışa bağımlılık yüzünden kâğıt fiyatları zirve yaparken, İzmir'de yayıncılık yapan 7 yerel gazete, bundan sonra pazar günleri çıkmama kararı aldı.

Aralarında İzmir Gazeteciler Cemiyeti’ne ait 9 Eylül, Ege Telgraf, Haber Ekspres, Yenigün, İlk Ses, Yeni Bakış ve Ticaret’in de bulunduğu gazetelerin bundan böyle pazar günleri okuyucularıyla buluşamayacakları bildirildi.

9 Eylül Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Attilâ yaptığı açıklamada, “Ekonomik sıkıntılar, doviz kurundaki artış ve ve gazete kağıdı ithalatındaki zorluklar yüzünden artık pazar günleri yayımlanmayacaklarını” söyledi.