Gerdanlar Filistin için kırıldı

AKP Kartepe Kadın Kolları’nın, Filistin’e yardım amacıyla düzenlediği çay partisinde ilginç görüntüler ortaya çıktı.



Emine Erdoğan'ın gözyaşlarını tutamadığı Gazze katliamı, AKP kadın kollarını da harekete geçirdi. AKP'li kadınlar Türkiye'nin dört bir yanında Filistin için yardım topluyor. Ancak Kartepe Kadın Kolları'nın yardım toplantısı eğlenceye dönüşünce tepkileri de beraberinde getirdi.



Bizim Kocaeli gazetesinin haberine göre; kısa bir süre önce AKP Kartepe Kadın Kolları Başkanlığı’na atanan Sevim Balaban, Filistin için dayanışma yemeği düzenledi. Mevlana Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ve biletlerin 15 TL’den satılarak gelirinin Filistin’e gönderildiği etkinliğe sadece partililer değil, vatandaşlar da katıldı.



Amacı takdir toplayan toplantıda bir süre sonra canlı müzik eşliğinde göbek atılması ise toplantıya katılan bazı kadın üyelerin salonu terk etmesine yol açtı.

