-GERCÜŞ'TE KARAKOLA SALDIRI: 1 ŞEHİT, 2 YARALI GERCÜŞ (A.A) - 07.07.2010 - Batman'ın Gercüş ilçesindeki Vergili Jandarma Karakoluna düzenlenen saldırıda bir er şehit oldu, biri teğmen 2 asker de yaralandı. Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 22.00 sıralarında bir grup terörist, Vergili Köyü Jandarma Karakoluna uzun namlulu silahlarla saldırdı. Çıkan çatışmada, karakolda görevli Jandarma Er Süleyman Tekgül şehit oldu. Biri teğmen 2 asker yaralandı. Yaralı askerler Diyarbakır Asker Hastanesinde tedavi altına alındı. Bölgede operasyonlar sürüyor.