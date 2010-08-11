-GERCÜŞ'TE ÇEŞİTLİ SİLAHLARA AİT MERMİ BULUNDU BATMAN (A.A) - 11.08.2010 - Batman'ın Gercüş ilçesinde çeşitli silahlara ait 21 mermi bulundu. Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Gercüş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gercüş-Kırkat Göleti mevkisinde yaptığı inceleme ve araştırmada, kaleşnikofa ait 19 ve G-3 piyade tüfeğine ait 2 olmak üzere toplam 21 adet mermi buldu. Mermilerin Gercüş Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla kriminal incelemeleri yaptırılmak üzere muhafaza altına alındığı bildirildi.