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GERCÜŞ'TE ÇEŞİTLİ SİLAHLARA AİT MERMİ BULUNDU BATMAN (A.A)

11 Ağustos 2010 20:13

-GERCÜŞ'TE ÇEŞİTLİ SİLAHLARA AİT MERMİ BULUNDU BATMAN (A.A) - 11.08.2010 - Batman'ın Gercüş ilçesinde çeşitli silahlara ait 21 mermi bulundu. Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Gercüş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gercüş-Kırkat Göleti mevkisinde yaptığı inceleme ve araştırmada, kaleşnikofa ait 19 ve G-3 piyade tüfeğine ait 2 olmak üzere toplam 21 adet mermi buldu. Mermilerin Gercüş Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla kriminal incelemeleri yaptırılmak üzere muhafaza altına alındığı bildirildi.

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