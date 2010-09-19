Gerçekten patates tarlası...

T24 - 2 yıl önce 'Genç sporcular yetişecek' diye açılan 'Silivri Stadı ve Spor Tesisleri', sel sonrası kaderine mahkum... Tesiste sporcu yerine, ayçiçeği, patlıcan, biber yetişiyor...



İnönü Stadı'nın bozulan 'zemini' için tarla yorumları yapıladursun, bu stadın zemini gerçekten 'tarlaya' döndü. Ayçiçeğinden, biber ve domatese kadar her ürün var. Milyonlarca lira harcanıp 2008'de, 'genç sporcular yetişsin' diye açılışı yapılan 'Silivri Futbol Stadı ve Spor Tesisleri' sel sonrası kaderine terk edildi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2007 yılında Silivri'de içerisinde futbol, basketbol, halı saha, tenis ve çocuk parkının bulunduğu dev bir spor kompleksinin inşaatına başladı. 1 yılda biten spor kompleksinin açılışını Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Silivri Belediyesi'nin eski Başkanı Hüseyin Turan gerçekleştirdi. İlk gol vuruşunu da Kadir Topbaş yaptı.



2009 yılında Silivri Belediyesi AK Parti'den CHP'ye geçti, kompleksin kaderi değişti. Tesis geçtiğimiz yıl yaşanan sel felaketinde büyük hasar gördü. 'Bu komplekste yüzlerce sporcu yetişecek' diye lanse edilen alan, adeta bir çiftçinin geçimini sağlayacağı tarlaya döndü.

Paramız çöpe gitti



Kurulduğu günden bu yana iki kez sel altında kalan tesisin atıl durumda olduğunu gören vatandaşlar tepkili. Silivrililer 'Dere ıslahı yapılmadan tesisin yapılması yanlıştı. Hadi bari yaptınız, çocuklarımızın faydalanabilmesi için işletilseydi. Tesis yapıldığı günden bu yana randımanlı bir şekilde çalıştırılamadı. Yazık değil mi milyonlarca liralık bu tesis atıl durumda' dedi.

Belediye geri istiyor



Kompleksİn atıl vaziyette durması nedeniyle harekete geçen Silivri Belediyesi, tesisin işletilmesi için, işletme hakkının kendilerine devrini talep etti. Büyükşehir'e talepte bulunduklarını ancak olumlu yanıt alamadıklarını belirten Silivri Belediyesi yetkilileri, 'Başvurumuz dikkate alınmazsa burada sporcu yerine domates, salatalık ve patlıcan yetişecek' diye isyan etti.

Tam gaz tarım



Türk sporuna katkı sağlaması için inşa edilen 'Silivri Futbol Stadı ve Spor Tesisleri' içerisinde artık sporcu dışında artık her şey yetişiyor. Yeşil sahada ay çiçeği, dışarısındaki alanlarda ise patlıcan, biber, domates, börülce gibi sebzeler büyümüş durumda. Kompleks görevlisi ise ürünleri sulayarak hem işini yapıyor hem de büyümesini sağlıyor. Spor komleksinde spor müsabakaları yerine organik tarım son sürat devam ediyor.



