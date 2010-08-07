'Gerçekten Gandhi'ye benziyorsunuz'

T24 - Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Raminder Fassal, “hayırlı olsun” ziyaretinde bulunduğu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Hindistan tarihi ve Gandi’nin hayatını anlatan kitap hediye etti.



CHP liderini önceki gün parti genel merkezinde ziyaret eden Hindistan’ın Ankara Büyükelçisi Raminder Fassal, Kılıçdaroğlu’na sürpriz bir hediye verdi. “Gandi” lakaplı Kılıçdaroğlu’na Hindistan tarihi ve Gandi’nin hayat hikâyesini anlatan kitabı veren Fassal’ın bir başka hediyesi daha vardı. Büyükelçi, Türkçe’ye çevirisini eski Başbakan Bülent Ecevit’in yaptığı Tagore’un Gitanjali kitabını da Kılıçdaroğlu’na verdi. Yaklaşık yarımsaat Kılıçdaroğlu ile sohbet eden Fassal’ın “ Gandi’ye olan benzerliğiniz dikkat çekici” dediği de öğrenildi.





