Gerçekleşmesi gereken uçuş gecikince, pilot yolculara pizza ısmarladı

ABD'de kötü hava koşulları sebebiyle 40 dakika ertelenen uçuşta, pilot yolculara pizza ısmarladı.

ABD’de 4 Mayıs günü Florida'dan Kuzey Carolina'ya gerçekleşmesi planlanan uçuş, kötü hava koşulları nedeniyle 40 dakika ertelendi. Daha sonra fırtına nedeniyle Güney Carolina'ya inmek zorunda kalan uçak pistte bir saat 22 dakika tekrar havalanmak için beklerken bu sırada uçağın pilotu yolculara pizza ısmarladı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde American Eagle havayolu şirketine ait 4798 sefer sayılı uçuşu, 4 Mayıs'ta Key West, Florida'dan Charlotte, Kuzey Carolina'ya uçmayı planlıyordu.

NTV'de yer alan habere göre; kötü hava koşulları nedeniyle 40 dakika geç kalkan uçak, daha sonra fırtına nedeniyle Charleston, Güney Carolina'ya inmek zorunda kaldı.

Charleston havalimanının pistinde 1 saat 22 dakika yeniden havalanmayı bekleyen uçağın pilotu ise yolculara pizza ısmarladı.

Adının John olduğu öğrenilen pilot, altı saatin ardından uçağı Charlotte'a ulaştırırken olayla ilgili konuşan American Airlines yetkilisi, “Mürettebatımızla gurur duyuyoruz” dedi.

Yetkili, "Her gün müşterilerimize büyük özen gösteren American Airlines ekibiyle ve diğer bölgesel ortaklarımızla inanılmaz derecede gurur duyuyoruz. Ekibimiz sürekli olarak sektörün en iyisi olduklarını kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.