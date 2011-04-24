-GERÇEKLERİN KABULÜ HERKESİN ÇIKARINA WASHINGTON (A.A) - 23.04.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, 24 Nisan açıklamasında, "gerçeklerin tam, samimi ve adil biçimde kabul edilmesinin herkesin çıkarına" olduğunu belirterek, "Ermenistan ve Türkiye'deki bireyler tarafından aralarındaki ortak tarihi kabul eden bir diyaloğun güçlendirilmesi için atılan cesur adımları destekliyorum" dedi. Obama, Ermenilerin 1915 yılı olaylarının yıl dönümü olarak kabul ettikleri 24 Nisan günü ile ilgili bir gün önceden yayımladığı açıklamasında, "96 yıl öncesinde, 20'nci yüzyılın en kötü mezalimlerinden biriyle sonuçlanan korkunç olayları ciddiyetle hatırlıyoruz" ifadesini kullandı. Açıklamasında, "1915 yılında, Osmanlı İmparatorluğu'nun son günlerinde 1.5 milyon Ermeni'nin katledildiğini veya ölüme yürüdüğünü" savunan Obama, "kendisinin, 1915 yılında meydana gelen olaylara ilişkin bakışını tutarlı şekilde belirttiğini ve bu bakışının değişmediğini" kaydetti. Obama, "gerçeklerin tam, samimi ve adil biçimde kabul edilmesinin herkesin çıkarına olduğunu" belirterek, "tartışmalı tarih, mevcut dönemin istikrarını bozar ve yaşamları alınanların hatıralarını lekelerken, geçmişle hesaplaşmanın barışçıl ve müreffeh bir paylaşılmış gelecek için sağlam bir temel oluşturduğunu" ifade etti. Obama, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Tarih bize, acılı geçmişleri uygun biçimde kabul ettiğimiz ve daha iyi bir yarın doğrultusunda anlayış köprülerini yeniden inşa etmek için çalıştığımız zaman, ülkelerimizin daha güçlü, davamızın da daha adil olduğunu öğretiyor. ABD, bu dersi bizim kendi tarihimizin karanlık fasıllarından dolayı iyi bilmektedir. Ermenistan ve Türkiye'deki bireyler tarafından aralarındaki ortak tarihi kabul eden bir diyaloğun güçlendirilmesi için atılan cesur adımları destekliyorum. Meds Yeghern'i (büyük felaket) anarken ve ölenlerin hatıralarını onurlandırırken kendimizi, bu gibi yıkıcı olayların hiçbir zaman tekrarlanmamasını sağlamaya da adıyoruz." "Ermeni halkının geçmişinde, onları yok etmeye çalışanlara karşı galibiyet, kararlılık ve direnç mirası bulunduğunu" ifade eden Obama, bir çoğu "Büyük felaket"ten kurtulanların soyundan gelen Ermeni Amerikalıların ABD'ye önemli katkılar sağladığını, zengin kültür ve gelenekleriyle ABD toplumunu güçlendirdiğini kaydetti. Obama, "Bu trajik tarih karşısında Ermeni halkının ruhu, daha barışçıl ve adil bir dünya arayışı içindeki herkes için bir ilham kaynağı vazifesi görüyor. Büyük felaketin dehşetini hatırlarken acı çekenlerin hatıralarını onurlandırırken ve Ermenistan halkı için dostluğumuz ve derin saygımızın sözünü verirken, kalplerimiz ve dualarımız her yerdeki Ermenilerle birlikte..." ifadesini kullandı.