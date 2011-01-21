-GERÇEKER: ''BİZE BİLGİ VERİLMEDİ'' ANKARA (A.A) - 21.01.2011 - Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, Yargıtay ve Danıştay tasarısı ile ilgili kendilerine bilgi verilmediğini bildirdi. Gerçeker, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin ile görüşmek üzere Yargıtay binasından çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hasan Gerçeker, bir gazetecinin ''Yargıtay ve Danıştay tasarısı Başbakanlığa sunuldu ama Bakanlar Kurulu'nun da gündemine alınmak için bekleniyor. Size bu konuda görüş soruldu mu'' şeklindeki sorusuna, ''Bilemiyorum, bizim herhangi bir haberimiz yok. Bize bilgi verilmedi, onun için bir şey söyleme durumunda değilim'' yanıtını verdi. Bir gazetecinin ''Anayasa Mahkemesiyle ilgili yasa tasarısına ilişkin sizin bazı sıkıntılarınız var'' şeklindeki sözleri üzerine de Gerçeker, şunları kaydetti: ''Elbette, söyledim işte, özellikle onları bildireceğiz. Bunu daha sonra kendileriyle görüşelim, gerekirse tabii kamuoyuna açıklarız. Daha önce bildirdiğimiz görüşlerimiz, zaten bu konudaki görüşlerimiz belli. Bunları basın açıklamasında, basın toplantısında da bildirdim. Daha sonra gerekirse Sayın Cumhurbaşkanıyla, Sayın TBMM Başkanıyla görüştükten sonra gereken açıklamayı yaparız.'' Yargıtay Başkanı Gerçeker, ''Anamuhalefetin düzenlemeyi Anayasa Mahkemesine götüreceğini açıkladığının'' belirtilmesi üzerine de ''Bilemiyorum, şu anda pek bir şey söylemeyelim, daha sonra görüşürüz'' dedi. Hasan Gerçeker, Danıştay'ın başörtüsü kararıyla ilgili soruyu da ''Mahkeme kararlarıyla ilgili bir şey söylemek durumunda değiliz. Her mahkemenin kendi takdiridir, söyleyecek bir şey yok'' şeklinde cevapladı.