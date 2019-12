-GERÇEKER: ''YENİ SEÇİLENLER GÜÇ KATACAK'' ANKARA (A.A) - 25.02.2011 - Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, Yargıtay'a yeni seçilen üyelere ilişkin ''Yeni seçilen arkadaşlarımız inşallah Yargıtayımıza güç katacaklar. Hep birlikte sorunlarımızı bir an önce çözmeye çalışacağız'' değerlendirmesinde bulundu. Gerçeker, Yargıtay'a gelişinde gazetecilerin Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine yapılan seçimlere ilişkin sorularını yanıtladı. Yeni üyelere ''hayırlı olsun'' temennisinde bulunan Gerçeker, ''Yeni seçilen arkadaşlarımız inşallah Yargıtayımıza güç katacaklar. Hep birlikte sorunlarımızı bir an önce çözmeye çalışacağız'' dedi. Yargının sorunlarının bütün toplumun sorunu olduğunu, adaletin herkes için gerekli olduğunu vurgulayan Gerçeker, adalet ne kadar seri ve güvenli bir şekilde işlerse, toplumun devlete ve adalete olan güveninin de o kadar güçleneceğini ifade etti. Sadece yeni kurulan dairelere üye seçimiyle sorunların çözülemeyeceğine dikkati çeken Gerçeker, bina ve personel gibi sorunların da çözüme kavuşturulması gerektiğini kaydetti. Gerçeker, bugün öğleden sonra Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini, sorunları bir kez daha dile getireceğini ve çözüm yollarını bir an önce bulmaya çalışacaklarını ifade etti. Yargının temel sorunları halledilmeden bölge adliye mahkemelerinin kurulmasının geçici bir tedbir olarak kalacağını ifade eden Gerçeker, ''Bu sene 6 daire kurarsınız, seneye aynı iş yükü, dava geleceği için yeni daireler kurmak zorunluluğu doğacak. İstinaf konusunda adımlar atıldı. Bunların bir an önce faaliyete geçmesi lazım'' diye konuştu. Gerçeker, arabuluculuk, ombudsmanlık ve uzlaşma müesseselerinin de bir önce işler hale gelmesi gerektiğini belirterek, ''Çok lüzumsuz şeyler Yargıtay'a, yüksek yargıya gelmemeli. Bugün üç kuruşluk para cezaları bile Yargıtay'a geliyor. Bu müesseselerin hep birlikte yapılması gerekiyor. Gerçek bir yargı reformu ancak bu müesseselerin hep birlikte yapılması ile sağlanmış olur'' değerlendirmesinde bulundu. Gerçeker, yeni dairelerin kuruluşuna ilişkin takvimin yasada belirtildiğini, personel, tetkik hakim ve savcı atamalarının yapılması gerektiğini söyledi. Yargıtay Başkanı Gerçeker, ''Fiziki koşullar oluşturulmadan daireler kurarsanız, bu daireler ancak sanal daireler olarak kalır'' ifadelerini kullandı.