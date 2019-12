-GERÇEKER: YARGI SİYASİ BİR META HALİNE GETİRİLMEMELİ ANKARA (A.A) - 07.01.2011 - Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, yargı ve adalet sisteminin ''siyasi bir meta'' haline getirilmemesi gerektiğini belirterek, yargının sorunlarının devlet politikası şeklinde ele alınarak, toplumun bütün kurumlarının sorunu olduğu bilinci ile çözümünün aranması gerektiğini ifade etti. Gerçeker, Yargıtay'da düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konularla ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yargıtay personelinin fedakarca çalıştığını, bu nedenle haksız bazı eleştiriler nedeniyle üzüntü duyduğunu ifade eden Gerçeker, ''Ama elbette ortada bir hastalık var. Bir sakatlık var, bir yanlışlık var. Adalet hizmeti iyi yürümüyor, işlemiyor. Adalet hizmetinin birtakım yerlerinde tıkanıklıklar var. Önemli olan çare üretmektir. 'Bu çareyi nasıl üretebiliriz, bu hastayı nasıl iyileştirebiliriz, adalet hizmetinin çarklarının dönmesini nasıl sağlayabiliriz', aslında bunları tartışmak lazım'' diye konuştu. Gerçeker, aynı daire, üye ve personel sayısına karşın, 2005'te Yargıtay'da 724 bin 477 dosya sirkülasyonu bulunduğunu, geçen yıl ise bunun 1 milyon 800 bin 69 olduğunu bildirerek, ''Arkadaşlarımız eğer, bu fedakarca çalışmaları yapmasalardı, bunu sağlamak mümkün müydü? 2005'te çıkan iş sayısı 518 bin, geçen yıl sonu itibarıyla çıkan iş sayısı 825 bin. 300 bin dosya daha fazla çıkmış. Bütün bunları niye söylüyorum? Önce olayın genelini bir görelim, ondan sonra somut birtakım olayları alıp da geneli görmezlikten gelmeyelim'' ifadelerini kullandı. Ceza yasalarındaki değişikliklerin de etkisiyle Yargıtay'ın iş yükünün 5 yılda yüzde 232,1 oranında arttığına dikkati çeken Gerçeker, ''mevcut kadroyla ne kadar çalışılırsa çalışılsın, iş yükünü azaltmanın mümkün olmadığını'' vurguladı. Bölge adliye (istinaf) mahkemeleri yasasının 2005'te yürürlüğe girdiğini, mahkemelerin kuruluşunun daha sonra 2010'a ertelendiğini kaydeden Gerçeker, 2008'de göreve gelmesinden sonra istinaf mahkemelerinin kuruluşuna ilişkin ertelemeyi de dikkate alarak, Yargıtay'daki dosya birikimini önleyebilmek için Adalet Bakanlığından Yargıtay'da 6 ek daire kurulmasını talep ettiklerini anlattı. -''SORUNLAR BİRBİRİNE BAĞLI''- Gerçeker, ''Sayın Başbakan ile de görüştüm, bizzat sözlü olarak ilettim. Bu rapor halinde de dosyamızı sunduk. O zaman siyasi tercih, öyle bir yapılaşma öngörmedi, bugünlere geldik. 2010 sonu itibarıyla bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmiş olması gerekiyordu. Maalesef yine geçirilemedi. Zaten bunun için tasarıya da gerek yok. Bakanlığın tasarrufuyla, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) onay vermesiyle hemen faaliyete geçebilir. Ama altyapısını tam oluşturamadılar. Hakim sayısı yetersiz. Sorunlar hep birbirine bağlı'' diye konuştu. İstinaf mahkemelerinin faaliyete girmesi halinde Yargıtay'ın daire sayısının artırılmasına gerek olmadığını, bu durumda Yargıtay'ın elindeki dava dosyalarını birkaç yıl içerisinde bitirebileceğini anlatan Gerçeker, ''Yargıtay şu anda temyiz mahkemesi gibi çalışıyor, istinaflar kurulursa temyizi onlar yapacak, biz içtihat birliği için çalışacağız. Dünyanın her yerinde yüksek mahkemelerin görevi budur. İstinaf mahkemesi olmayan bir ülke görmedim'' dedi. Yargıtay'ın tutuklu dosyalarına her zaman için öncelik verdiğini, ''önemli dosyaların çaresinin aranmadığı'' iddialarının da doğru olmadığını ifade eden Gerçeker, Yargıtay dairelerinin tutuklu dosyalarına gerekli işlemi zamanında yaptığını, her dosyanın bir inceleme prosedürü bulunduğunu, yasal süreç geçirdiğini, ağır ceza mahkemesinden gelen dosyaların duruşmalı görüşüldüğünü söyledi. Kamuoyunda tartışılan Hizbullah davası sanıklarının tahliyelerine ilişkin dosya da yasal sürecin işlediğini belirten Gerçeker, bu dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına 9 ay önce geldiğini, Başsavcılığın tebliğnamesini 1 ay gibi kısa bir zamanda hazırladığını, 26 Ekim 2010 tarihinde de dosyanın ilgili ceza dairesine geldiğini, dairenin duruşma günü verdiğini ve bütün bu işlemlerin Yargıtay'da 2 aylık bir sürede yaşandığını kaydetti. Gerçeker, ''Yaşanan süreçte arkadaşlarımın ihmali olsa ilk başta ben karşı çıkarım. Yapılmayan hiçbir şey yok. Öncelik her zaman için tutuklu dosyalarına, zaman aşımı yakın dosyalara ve açığa alınan memurlarla ilgili dosyalaradır. Arkadaşlarım fedakarca çalışıyor ama bitmiyor. 20 bin dosya 1-2 günde nasıl bitirilebilir'' diye konuştu. Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in açıklamalarından sorunların çözümüne dair öneri paketi olduğunu anladıklarını, ancak kendilerinden tartışılan konulara ilişkin bir görüş sorulmadığını vurgulayan Gerçeker, belki yasama aşamasında görüş sorulabileceğini dile getirdi. Yaşanan süreçte vatandaşların tepki göstermesinin normal olduğunu ifade eden Gerçeker, şöyle konuştu: ''Çünkü vatandaşın devletinden beklediği hakkının biran önce kendisine teslim edilmesi, suçluların cezalandırılmasıdır. Bunlar için hiçbirimiz mazeret üretme lüksüne sahip değiliz ama bu çareyi sadece bizim üretmemiz bugünkü olanaklarla mümkün görünmüyor. Toplumun bütün kurumlarının sorunu olduğu bilinci ile ele alınıp çözülmeli. En kısa, süratli adaleti nasıl sağlayabiliriz bunu düşünmeliyiz. İktidar, muhalefet ve diğer kurumlar bu işe eğilmeli. Eleştirilere biz her zaman açığız ama eleştiri yapılırken herkes elini vicdanına koysun. Bütün bu koşulları görsünler, eleştirilerini öyle yapsınlar. Bizim elimizden gelen bu. Bundan ötesi siyasi iradenindir. Ne tedbir alınacaksa bunu bir an önce yapmalı.'' Türkiye'deki hakim ve savcı sayısının Avrupa ülkelerinin çok gerisinde olduğunu, Yunanistan'da bile Türkiye'nin 3 katı hakim ve savcı bulunduğuna dikkati çeken Gerçeker, Türkiye'deki hakim ve savcı sayısının mutlaka Avrupa standartlarına ulaştırılması gerektiğini kaydetti. -''BAŞSAVCILIKTA BİN 227 TUTUKLU DOSYASI BEKLİYOR''- Gerçeker, bir soru üzerine, sorunların sadece istinaf mahkemelerinin kurulmasıyla çözülemeyeceğini, hakim-savcı açığının kapatılması, bina ve altyapı sorunlarının çözülmesinin de gerektiğini söyledi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında bin 227 tutuklu dosyasının beklediğini, 50 bin dava dosyasının zarfının bile açılamadığını, mevcut depolara sığmayan dava dosyalarının başka kurumlardan temin edilen depolara gönderildiğini anlatan Gerçeker, ''Eğer istinaf mahkemeleri en kısa sürede faaliyete geçecekse, fedakarca çalışan arkadaşlarımız daha çok fedakarlık yaparak, dairelerdeki dosyaları birkaç yılda eritir'' dedi. Bir soru üzerine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde 6 yeni daire kurulmasını istediklerini, sorunun çözümüne ilişkin önerilerini dile getirdiğini aktaran Gerçeker, kendisine herhangi bir cevap verilmediğini söyledi. Hizbullah dosyasının adli tıpta da 5 yıl beklediğini, 100 bin dosyanın adli tıpta beklediğini anlatan Gerçeker, Hizbullah dosyasının 5-6 aydır Yargıtay'da bulunduğunu belirtti. Farklı dairelerin, farkı kararlarının karşılaştırılmasının kamuoyunun yanılmasına neden olacağını, dairelerin iş yoğunluğunun dosya içeriklerinin farklı olduğunu dile getiren Gerçeker, ''Ortada bir gecikme yok, öne almama öncelik vermeme gibi bir durum yok. Arkadaşlar dosyayı geldiği gün işleme koymuş'' dedi. Gerçeker, kendisinin de uzun yıllar tetkik hakimlik yaptığını, Yargıtay'da üye ve daire başkanı olarak çalıştığını anımsatarak, ''Adalet hizmeti kolay değil. Hakimlik vicdan sahibi olmak demektir, okumadan karar veremezsiniz'' değerlendirmesinde bulundu. Bir gazetecinin ''Hükümet tarafından Yargıtay'da yeni daireler kurulmasının Yargıtay'da yaklaşan seçimleri etkilemeye yönelik olduğunu yorumlarının'' yapıldığını ifade etmesi üzerine de Gerçeker, bu konuda bir şey söylemek istemediğini, önceliklerinin sorunların çözümü olduğunu kaydetti. -''VATANDAŞLAR YAKINMAKTA YERDEN GÖĞE KADAR HAKLI''- Gerçeker, ''Yakını öldürülen, gasba uğrayan vatandaşlara ne önerirsiniz?'' sorusuna, ''Ben, yargının sorunları nelerdir, adalet en kısa sürede nasıl sağlanır onu söylemeye çalışıyorum. Yaşanan durumda vatandaşlar yakınmakta yerden göğe kadar, yüzde 100 haklı ama bizden beklenen de insan gücünün üstünde. Bunların çaresini de bulmakla yükümlü olanlar bulacak'' yanıtını verdi. Hasan Gerçeker, gazetecilerin ''Hükümet ile yüksek yargı organları arasında yaşanan gerginliğe'' ilişkin sorularına ise ''taraf gibi, kutuplaşmalarla olaya yaklaşmadıklarını, bunu benimsemediklerini, sorunu söyleyerek ortak çözümü bulmak istediklerini ve yargının siyaset üstü bir kurum olması gerektiği'' söyleyerek yanıt verdi. ''Tahliyeler konusunda Adalet Bakanlığını önceden uyardınız mı?'' sorusu üzerine de Gerçeker, Bakanlığı uyarma gibi bir yükümlülüklerinin bulunmadığını söyledi. Bazı gazetecilerin Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nden günde 50-60 kişinin tahliye edildiği şeklinde değerlendirmelerde bulunması üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkanı Mehmet Yalçın, söz alarak bu değerlendirmenin doğru olmadığını, bugün itibarıyla daireden toplam 125 kişinin tahliyesine karar verildiği bilgisini verdi. Yalçın, ''Dairemize geçen sene 7 bin 500 iş geldi, 8 bin 586 iş çıktı. Tarama çalışmasını yaparken günleri yaşayacağımızı biliyorduk. Yargıtay 1. Ceza Dairesinin gelen-çıkan iş sayılarına bakıldığında rekor kırıldığını göreceksiniz. Amacımız bugünkü zor duruma düşmemekti. Adli yıl sonrasında gelen dosyalar olmasaydı sıfır tahliye olacaktı'' dedi.