Gerçeker: Yargı bağımsızlığı ile görüşlerimizi ortaya koyuyoruz

Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, "Biz anayasa değişiklikleriyle ilgili, yargı bağımsızlığıyla ilgili görüşlerimizi ortaya koyuyoruz. Her halde demokratik bir ülkede bu kadar düşünce belirtme özgürlüğü de olduğunu sanıyorum" dedi.



Gerçeker, Yargıtay'a gelişinde gazetecilerin Ankara Adliyesi'nde hakim ve savcılarla yapacağı toplantıyla ilişkin sorularını yanıtladı.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıya ilişkin eleştirilerinin hatırlatılması üzerine, Gerçeker, ''Olabilir o kendi değerlendirmesi. Arkadaşlarımızla sohbet edeceğiz, sorunlarımızı tartışacağız'' dedi.



Gerçeker, ''Toplantının gündeminde ne var?'' sorusuna ise ''Hiç bir şey yok. Gündemde sadece sohbet var'' yanıtını verdi.



Hasan Gerçeker, diğer sorular üzerine toplantının basına kapalı yapılacağını, toplantı yapılmasına ilişkin talebin adliyedeki hakim ve savcılardan geldiğini söyledi.



Bir başka soruyu yanıtlarken de Gerçeker, Yargıtay'da anayasa çalışmalarıyla ilgili oluşturulan komisyonunun raporunu tamamlamasının ardından bugün Başkanlar Kurulunu toplayabileceklerini bildirdi.



Gerçeker, soruların ardından bir konuyu paylaşmak istediğini ifade ederek, ''Biz 'inandığımızı söyleriz' derken bu eleştiri konusu oluyor. Biz anayasa değişiklikleriyle ilgili, yargı bağımsızlığıyla ilgili görüşlerimizi ortaya koyuyoruz. Her halde demokratik bir ülkede bu kadar düşünce belirtme özgürlüğü de olduğunu sanıyorum. Bunu özellikle belirtmek istedim'' diye konuştu.