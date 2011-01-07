Gerçeker: Verelim dosyaları iki günde bitirsinler

T24 - AKP Grup Başkan Vekili Bekir Bozdağ, Yargıtay’ın toplanıp Hizbullah davasını 1 saat içinde karara bağlamasını istedi. Yargıtay Başkanı Gerçeker ise “Verelim dosyaları iki günde bitirsinler o zaman” dedi



CMK’nın uzun tutukluluğu sınırlayan 102. maddesinin 31 Aralık’ta yürürlüğe girmesinin ardından başta Hizbullah olmak üzere terör örgütü üyelerinin, katillerin ve uyuşturucu kaçakçılarının tahliye edilmesi, hükümet ve yargıyı birbirine düşürdü. Milliyet gazetesinde yayyımlanan haber şöyle:



Sorumluluğun yargı sorunlarını halletmeyen hükümette ya da dosyaları zamanında gündeme almayan Yargıtay’da olduğuna ilişkin açıklamalar, dün söz düellosuna dönüştü. TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ak Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, ilgili CMK maddesinin uygulamasının 5 yılda 2 defa ertelendiğini, hem ilk derece mahkemelerine hem de Yargıtay’a TBMM tarafından yeterli süre tanındığını kaydetti. Yargıtay’ın dosyaları ivedilikle görüşmesini engelleyen bir yasa ya da anayasa hükmü bulunmadığını, bu dosyaların ivedilikle görüşülmesi gereken işler olduğunu anlatan Bozdağ,





Yargıtay’ı şöyle eleştirdi:



“Bir dosya var yarın veya 1 ay içinde zamanaşımına uğrayacak, Yargıtay’ın bunu öncelikle görüşmesi lazım. Hizbullah veya başka sanıklarla ilgili dosyayı bugün dahi öne alıp karara bağlamasına hiçbir mani hal yok. Ben buradan çağrı yapıyorum Yargıtay Başkanı ve ilgili daire başkanlıklarına. Yargıtay 1 saat sonra toplanıp Hizbullah sanıklarıyla ilgili dosyayı karara bağlayabilir, hükmü kesinleştirip ya da bozabilir.



lhan Cihaner dosyası vardı. Yargıtay, Cihaner dosyasını hemen gündeme aldı ve bir karar verdi. Silivri’deki davaların hâkim ve savcılarıyla ilgili tazminat söz konusu olduğunda Yargıtay alelacele dosyayı alıp karar verebildi.



Başbakanımız ile ilgili 2002’de Diyarbakır DGM’nın verdiği adli sicil kaydına, memnu hakların iadesine ilişkin karar kesin olduğu halde, hemen devreye girdi kuryeyle dosya Ankara’ya geldi ve bir günde karar çıktı, Başbakan’ın ismi milletvekili listesinden silindi.”





Gerçeker’den jet yanıt



Bozdağ’a yanıt veren Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker ise “Bunlar kolay değil, söylenmek ve söylemek kolay. Gelsinler verelim dosyaları iki günde bitirsinler o zaman. Biz de rahatlarız” dedi. Gazetecilerin Bozdağ’ın “1 saat içinde karara bağlasınlar” sözlerini anımsatması üzerine, Gerçeker, “Olur, olur. Gönderelim onlara dosyaları bağlasınlar iki saatte nasıl bağlayabiliyorlarsa?” dedi. Yargıdaki iş yükünü dile getirmekten bıktığını bildiren Gerçeker, siyasilerin yaptığı açıklamaların çok talihsiz ve yersiz olduğunu söyledi





