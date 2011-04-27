-GERÇEKER MESLEK YAŞAMINI KİTAPLAŞTIRDI ANKARA (A.A) - 27.04.2011 - Haziran ayında emekli olmaya hazırlanan Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, 40 yıllık meslek hayatını, 3 bin 235 sayfalık uygulamalı Türk Ceza Kanunu kitabına sığdırdı. Yargının yoğun gündemine rağmen, son 2 yıldır gecelerini kitaba ayıran Gerçeker, kitabını eşi Saniye Gerçeker'e itaf etti. Yargıtay Başkanı Gerçeker'in yazdığı 2 ciltlik ''Yorumlu-Uygulamalı Türk Ceza Kanunu'' kitabı, Ütopya yayınevinden çıktı. Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan ve 6 Şubat 2008'den bu yana Yargıtay Başkalığı görevini yürüten Gerçeker, 40 yıllık meslek yaşamını, 1 Haziran 2011 itibariyle 65 yaşını doldurduğu için noktalayacak. Kitabı hakkında bilgi veren Yargıtay Başkanı Gerçeker, yıllardır ceza hukuku alanında çalıştığını, birikimlerini bir kitapta toplamayı düşündüğünü söyledi. Özellikle Yargıtay 9. Ceza Dairesi başkanlığı ve Yargıtay Başkanlığı görevleri sırasında yoğun çalışma temposu içinde kitaba vakit ayıramadığını belirten Gerçeker, ''Ama en son bir anı kalsın diye, emekli olmadan önce bu kitabı çıkarmak için çaba sarf ettim. Bu kitabı emekli olmadan bitirebileceğime ihtimal vermediğim için kimseye de duyurmadım yazarken. Daha çok geceleri yazdım. Kitabı yazmak bana o kadar büyük bir rahatlık sağladı ki, günlük sıkıntılardan uzaklaştım. Kitabı yazarken her şeyi unutuyordum. Benden bir anı kalsın diye düşünmüştüm, ama tüm sıkıntıların üstesinden kitap sayesinde geldim'' diye konuştu. Gerçeker, kitabı iki cilde sığdırmaya çalıştığını, 2 cildin toplam 3 bin 235 sayfadan oluştuğunu belirterek, içtihatların büyük bölümü sığmadığı için kitabın ekinde bir CD hazırladıklarını ve içtihatların büyük bölümünü CD'ye aktardıklarını anlattı. -''EŞİMİN GÖNLÜNÜ ALDIM''- Yoğun çalışma temposunun yanı sıra geceleri de kitapla uğraştığı için eşi Saniye Gerçeker'in biraz şikayetçi olduğunu dile getiren Gerçeker, ''Ama ben de onu unutmadım. Kitabı eşime itaf ettim, o şekilde gönlünü aldım'' dedi. Kitabının ilk sayfasında, ''Bütün meslek hayatım boyunca, tüm sorunlarımı, sıkıntılarımı benimle paylaşan, iyi günde, kötü günde benimle birlikte olan hayat arkadaşım sevgili eşime...'' yazan Gerçeker, eşi Saniye Gerçeker'in kitabı daha görmediğini, kendisine sürpriz olacağını söyledi.