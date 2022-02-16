'Tinder Avcıları' her yerde: ABD'de geçen yıl flört dolandırıcılığı nedeniyle 1 milyar dolardan fazla kaybedildi

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Netflix’te yer alan “Tinder Avcısı” isimli belgesel ses getirirken, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FB), Amerikalıların 2021 yılında flört dolandırıcılığı olaylarından toplam 1 milyar dolardan fazla kaybettiğini açıkladı.

The Guardian’da yer alan habere göre, FBI İnternet Şikayet Merkezi, geçen hafta bir basın açıklamasıyla ABD’deki flört dolandırıcılığı olaylarından bahsetti. FBI, dolandırılanların çoğunun 40 yaş üzeri kadınlar, boşanmış, dul ya da engelli kadınlar olduğunu açıkladı.

FBI’a göre, dolandırıcıların çoğu hayatlarında yaşadıklarını iddia ettikleri trajedilerle karşı tarafın ilgisini çekerken aynı zamanda çiçekler, şiirler ve çeşitli hediyelerle hedef aldıkları kişiyi etkiledi.

FBI, “Dolandırıcılar saatlerce yeteneklerini geliştiriyor, iyi hazırlanmış ve defalarca kullanılmış senaryolarla kurbanlarının karşısına çıkıyorlar. Bazıları, kurbanlarını daha iyi anlamak için onlarla ilgili günlük tutuyor.” dedi.

ABD’de 2020 yılında flört dolandırıcılığı nedeniyle 605 milyon dolar kaybedildiği, bu sayının 2021’de bir milyar doları geçtiği belirtildi.

Netflix’te yayınlanan Tinder Avcısı isimli belgesel, Simon Leviev isimli bir adamın son yıllarda Tinder uygulamasında tanıştığı kadınları dolandırarak yakaladığı lüks yaşam tarzına odaklanıyor. Leviev’ın Tinder üzerinden kadınları milyonlarca dolar dolandırdığı biliniyor.