'Gerçek Fenerbahçe bu'



Cezasını tamamladıktan sonra Beşiktaş derbisinde ilk maçına çıkan Fenerbahçe'nin milli file bekçisi Volkan Demirel, gerçek kimliklerini sahaya yansıttıklarını ve inanarak sahaya çıktıklarında başarılı olduklarını belirtti.









Turkcell Süper Lig'deki derbi karşılaşmasında Beşiktaş'ı 2-1 yenen Fenerbahçe'de, kaleci Volkan Demirel, takım olarak gerçek kimliklerini sahaya yansıttıklarını söyledi.



Karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada Volkan Demirel, maçın özellikle ilk yarısında futbol adına gereken herşeyi sahaya yansıttıklarını belirtirken, ''Fenerbahçe takımının gerçek kimliği budur. Konsantre olup, kendimize inanarak sahaya çıktığımızda sonuç hep başarılı olur'' dedi.



Bu sezon taraftarlarını ve camialarını üzdüklerini bildiklerini ifade eden Demirel, ''Tabii ki karşılığı değil ama yine de bu galibiyetle biraz olsun taraftarlarımızı sevindirmişizdir. Geçmiş maçlarımızda daha fazla motive olabilseydik, şimdi liderlik koltuğunda biz oturuyor olurduk. Ama artık bunlar geçti'' ifadelerini kullandı.



Şimdiki hedeflerinin Fortis Türkiye Kupası'nı kazanmak olduğunu sözlerine ekleyen Volkan Demirel, sözleşmesiyle ilgili önümüzdeki günlerde bir gelişme olabileceğeni ve gönlünün her zaman Fenerbahçe'de kalmaktan yana olduğunu söyledi.



