T24 LogoT24 Logo
Spor

'Gerçek Fenerbahçe bu'

Volkan Demirel, gerçek kimliklerini sahaya yansıttıklarını ve inanarak sahaya çıktıklarında başarılı olduklarını belirtti.

04 Mayıs 2009 03:00


Cezasını tamamladıktan sonra Beşiktaş derbisinde ilk maçına çıkan Fenerbahçe'nin milli file bekçisi Volkan Demirel, gerçek kimliklerini sahaya yansıttıklarını ve inanarak sahaya çıktıklarında başarılı olduklarını belirtti.




Turkcell Süper Lig'deki derbi karşılaşmasında Beşiktaş'ı 2-1 yenen Fenerbahçe'de, kaleci Volkan Demirel, takım olarak gerçek kimliklerini sahaya yansıttıklarını söyledi.

Karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada Volkan Demirel, maçın özellikle ilk yarısında futbol adına gereken herşeyi sahaya yansıttıklarını belirtirken, ''Fenerbahçe takımının gerçek kimliği budur. Konsantre olup, kendimize inanarak sahaya çıktığımızda sonuç hep başarılı olur'' dedi.

Bu sezon taraftarlarını ve camialarını üzdüklerini bildiklerini ifade eden Demirel, ''Tabii ki karşılığı değil ama yine de bu galibiyetle biraz olsun taraftarlarımızı sevindirmişizdir. Geçmiş maçlarımızda daha fazla motive olabilseydik, şimdi liderlik koltuğunda biz oturuyor olurduk. Ama artık bunlar geçti'' ifadelerini kullandı.

Şimdiki hedeflerinin Fortis Türkiye Kupası'nı kazanmak olduğunu sözlerine ekleyen Volkan Demirel, sözleşmesiyle ilgili önümüzdeki günlerde bir gelişme olabileceğeni ve gönlünün her zaman Fenerbahçe'de kalmaktan yana olduğunu söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24